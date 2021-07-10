Учения Sea Breeze в Черном море не прошли без провокаций РФ. Что учудили оккупанты (видео)

Когда участники учений отрабатывали стрельбу, российский фрегат прошел между кораблями США и Украины

Во время международных учений Sea Breeze Россия начала провокацию. Их корабль слишком близко подошел к американскому эсминцу.

Именно на том судне США был журналист "Сегодня" и видел молниеносную реакцию американцев.

Эсминец вышел из порта Одессы, чтобы возглавить финальную фазу учений. Вместе с этим кораблем ближайшие четверо суток в море будут упражняться фрегаты Великобритании, Италии, катера Румынии и Болгарии. А также катер морской охраны Военно морских сил Украины.

Российские корабли не остались в стороне. Не прошло и двух часов, как они появились на горизонте.

"Мы тренируемся в международных водах, россияне тоже в международных водах, поэтому никаких нарушений", – сказал командир эсминца.

В первые сутки активных учений в Черном море боевые корабли маневрировали и постоянно меняли место дислокации. Далее по плану – стрельбы. Надо уничтожить мишень на воде. Сразу из двух пулеметов и дистанционно управляемой пушки американские моряки открывали шквальный огонь.

Тогда фрегат россиян прошел между эсминцем и украинским катером морской охраны. На провокацию россиян на американском корабле отреагировали мгновенно.

"После того, как российский корабль подошел слишком близко, активировали противокорабельную систему, чтобы минимизировать вероятные выстрелы со стороны россиян", – сказал командир подразделения противокорабельной обороны эсминца Томас Элиот.

Также в небе появился еще и российский истребитель, однако в конце концов военные РФ двинулись в сторону оккупированного Крыма и больше не вмешивались в обучение.

Напомним, ранее Россия просила США отказаться от учений Sea Breeze-2021 , отметив, что они якобы носят агрессивный характер и повышают риски опасных военных инцидентов в море.

Однако 6 июля международные учения Sea Breeze-2021 перешли в активную фазу – корабли Украины, США и других стран-партнеров вышли в международные воды Черного моря.