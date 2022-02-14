Угроза с РФ: как работают морские порты и воздушное пространство в Украине

Мининфраструктуры контролирует ситуацию в воздушном и морском пространствах/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Министерстве инфраструктуры пытаются обеспечивать стабильную работу инфраструктурной отрасли. Сейчас украинское небо открыто, а порты в Черном море работают в штатном режиме.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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Безопасность в воздушном пространстве

Политик напомнил, что в воскресенье, 13 февраля, правительство приняло решение о выделении 16,6 млрд грн из резервного фонда Государственного бюджета Украины для обеспечения безопасности полетов самолетов в воздушном пространстве страны. Средства будут храниться на отдельном эксроу-счете Министерства инфраструктуры Украины и, в случае необходимости, могут быть использованы для обеспечения финансовой безопасности полетов в Украине. Их хватит для покрытия 23 страховых случаев.

Как отметил Кубраков, уже есть ряд положительных прецедентов в переговорах украинских авиакомпаний со страховыми компаниями. Так, например, SkyUp полностью возобновил продажу билетов на авиарейсы, которые до этого были отменены. Кроме того, положительные сдвиги есть и у других компаний, в частности, Bees Airline и Международных авиалиний Украины. В настоящее время в основном есть договоренности о продлении страхового обслуживания с ежедневным согласованием.

"Да, это еще не идеальные условия, но они позволяют стабилизировать динамику полетов, а главное предотвратить панику, играющую на пользу только нашим врагам", — подчеркнул министр инфраструктуры.

Кубраков упомянул и о вывозе самолетов МАУ из Украины в Испанию. Он подчеркнул, что были вывезены только те самолеты, которые не используются перевозчиком. По информации руководства компании, авиафлот в составе 16 самолетов полностью покрывает потребность рынка. Авиакомпания работает в обычном режиме.

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Обследование морского коридора

Министр инфраструктуры заявил, что сегодня будет завершено обследование морского коридора между западной границей района незаконных морских учений РФ и юго-восточным краем Днестровской банки. В настоящее время предварительно объявленные глубины в этом районе на уровне 15-22 метров подтверждены, поэтому рекомендации по безопасному заходу в порты Одесского залива остаются в силе. После получения полных результатов, вся необходимая информация будет разослана судам. О блокаде портов Черного моря пока речь не идет. Кубраков отметил, что подтверждением тому является то, что буквально час назад из зернового терминала Neptune в порту Южный новым коридором прошел балкер MV Melia. Сейчас это первое судно класса Panamax, которое успешно воспользовалось этим маршрутом.

Большое строительство

Как сообщил Александр Кубраков, уже через несколько недель в Украине начнется третий строительный сезон "Большого строительства".

"Это 5 500 км государственных дорог, 300 искусственных сооружений, 750 км железнодорожных путей, 1500 новых грузовых вагонов, новые взлетно-посадочные полосы, модернизация международных автомобильных пунктов пропуска, строительство первых пилотных шести Национальных природных парков, старт обновления работы в украинских портах и т.п.", — отметил министр инфраструктуры.

Авиаситуация в Украине

В воскресенье, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что уже с понедельника, 14 февраля, над Украиной и из нее перестанут летать все крупные авиакомпании, поскольку страховые компании отказались покрывать страховые случаи, произошедшие в нашем воздушном пространстве.

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Такие заявления были сделаны из-за сообщений о нападении России, которое будто бы должно состояться в ближайшее время.

О прекращении полетов уже сообщила авиакомпания KLM, раздумывает над этим решением компания Lufthansa. Также 13 февраля в Кишиневе был посажен рейс Фуншал (Португалия) – Киев, авиакомпании SkyUp.

Выяснилось, что самолет был взят в лизинг и его владелец запретил компании летать над Украиной из-за напряженной ситуации с безопасностью.

Несмотря на панику, в правительстве убеждают, что воздушное пространство над Украиной не собираются закрывать и оно полностью безопасно.

Для того, чтобы как то повлиять на решения авиакомпаний Кабмин даже выделил 16 млрд грн, чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве страны.

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