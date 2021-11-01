Угроза взрыва? В Одессе проверяют массовое минирование торговых центров

В Одессе проверяют минирование ТРЦ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Полицейские проверяют информацию о минировании пяти торговых центров в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Правоохранителям поступило сообщение об угрозе взрыва в пяти торговых заведениях в разных районах города.

"С целью проверки указанной информации на места направлены следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалистов-взрывотехников и кинологов", – говорится в сообщении.

Недавно в Одессе уже минировали здания

В Одессе днем 19 октября сообщили о минировании нескольких объектов. Поступила информация о минировании:

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Центра оказания административных услуг на улице Косовской в Одессе,

объекта инфраструктуры в Одессе,

объекта инфраструктуры в Южном.

Известно, что из Центра оказания админуслуг вывели всех посетителей и работников. Тогда полиция также получила информацию об угрозе взрыва.

Наказание за ложное сообщение о минировании

В последнее время в Украине ложные "минирования" – не редкость. В Криминальном кодексе для "шутников" предусмотрено строгое наказание.

Так, согласно украинскому законодательству, за ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности грозит до 8 лет тюрьмы.

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