Загроза вибуху? В Одесі перевіряють масове мінування торгових центрів

В Одесі перевіряють мінування ТРЦ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Поліцейські перевіряють інформацію щодо мінування п'яти торгових центрів в Одесі.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

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Правоохоронцям надійшло повідомлення про загрозу вибуху у п'яти торгових закладах у різних районах міста.

"З метою перевірки зазначеної інформації на місця направлено слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції, фахівців-вибухотехніків та кінологів" , – йдеться у повідомленні.

Нещодавно в Одесі вже мінували будівлі

В Одесі вдень 19 жовтня повідомили про замінування кількох об'єктів. Надійшла інформація про мінування:

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Центру надання адміністративних послуг на вулиці Косівській в Одесі,

об'єкта інфраструктури в Одесі,

об'єкта інфраструктури в Південне.

Відомо, що з Центру надання адмінпослуг вивели всіх відвідувачів та працівників. Тоді поліція також отримала інформацію про загрозу вибуху.

Покарання за хибне повідомлення про мінування

Останнім часом в Україні фейкові "мінування" – не рідкість. У Кримінальному кодексі для "жартівників" передбачено суворе покарання.

Так, згідно з українським законодавством, за хибне повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності загрожує до 8 років в'язниці.

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