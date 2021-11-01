Загроза вибуху? В Одесі перевіряють масове мінування торгових центрів

В Одесі перевіряють мінування ТРЦ. / Фото: Колаж: Сьогодні
Поліцейські перевіряють інформацію щодо мінування п'яти торгових центрів в Одесі.
Про це повідомляє пресслужба поліції.
Правоохоронцям надійшло повідомлення про загрозу вибуху у п'яти торгових закладах у різних районах міста.
"З метою перевірки зазначеної інформації на місця направлено слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції, фахівців-вибухотехніків та кінологів" , – йдеться у повідомленні.
Нещодавно в Одесі вже мінували будівлі
В Одесі вдень 19 жовтня повідомили про замінування кількох об'єктів. Надійшла інформація про мінування:
- Центру надання адміністративних послуг на вулиці Косівській в Одесі,
- об'єкта інфраструктури в Одесі,
- об'єкта інфраструктури в Південне.
Відомо, що з Центру надання адмінпослуг вивели всіх відвідувачів та працівників. Тоді поліція також отримала інформацію про загрозу вибуху.
Покарання за хибне повідомлення про мінування
Останнім часом в Україні фейкові "мінування" – не рідкість. У Кримінальному кодексі для "жартівників" передбачено суворе покарання.
Так, згідно з українським законодавством, за хибне повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності загрожує до 8 років в'язниці.
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