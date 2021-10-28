"Украина 24" запускает прямые эфиры из международной студии Европарламента

«Украина 24» запускает прямые эфиры

Общенациональный телеканал "Украина 24" запускает прямые эфиры из международной студии в помещении Европарламента в столице Бельгии – Брюсселе.

"Украина 24" сотрудничает с законодательным органом Европейского союза и с Парламентской ассамблеей Совета Европы на международном уровне. "Новостная Группа Украина" получила право пользоваться студией Европарламента, приглашать туда на интервью мировых политиков.

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"Наша новостная команда – лучшая в Украине. Мы постоянно совершенствуемся, не стоим на месте, а расширяем горизонты информационной работы. Да, у нас есть международные корпункты в ЕС и США, но отныне мы станем еще ближе к водовороту международных событий. Плодотворное сотрудничество канала с Европарламентом открывает возможность работать в международной студии де-факто столицы Европейского Союза и своими глазами видеть, как принимаются важные мировые решения", — рассказал Юрий Сугак, главный редактор "Новостная Группы Украины".

Еженедельно специальный корреспондент телеканала "Украина 24" Юрий Гула в команде с коллегами, работающими в брюссельском корпункте НГУ, будет встречаться с топ-политиками Европы, получать эксклюзивные комментарии и будет оперативно передавать информацию об актуальных международных событиях.

В премьерном включении из международной студии наши журналисты обсудят с представителями Евросоюза следующие темы: снабжение газа, возвращение "Скифского золота" в Украину, свободу слова как главную демократическую ценность.

"Сегодня мы впервые включимся в эфир из международной студии в помещении Европарламента в Брюсселе. Этот город является политическим сердцем Европы, где принимаются решения, влияющие на нашу с вами жизнь. Специально для зрителей информационного канала мы будем собирать мнения и взгляды европейских политиков относительно будущего Украины и нашего сотрудничества с ЕС, узнаем все детали важных тем, обсуждаемых топ-политиками Европы. Теперь еще больше эксклюзива на "Украина 24", еще больше вопросов, которые беспокоят украинцев, и ответы, на которые вы точно не услышите на других каналах", — комментирует Юрий Гула.

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