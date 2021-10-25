Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 💡 Большое обновление сетей Выборы в Харькове Выборы в Харькове
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Новостная Группа Украина" установила новый рекорд (фото)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
25 октября, 16:28
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Образовательный проект с участием "Сегодня" в прямом эфире получил сертификат "Книги рекордов Украины", как самый массовый
Команда "Новостной Группы Украина" в очередной раз установила рекорд
Команда "Новостной Группы Украина" в очередной раз установила рекорд / Фото: Коллаж: Сегодня

Команда "Новостной Группы Украина" в очередной раз установила рекорд, став соорганизатором массового онлайн урока по профориентации "Обери професію своєї мрії", которую посмотрели в прямом эфире школьники и преподаватели более 15 000 школ из всех регионов Украины.

"Рекордсмены – это точно про нас. О каждом, кто работает в "Новостной Группе Украина". Недавно мы снова установили рекорд – транслировали массовый онлайн-урок о важности выбора будущей профессии. Для нас это не просто очередное достижение, а действительно доказательство, что нашей новостной команде все под силу. Мы достигаем нереального в короткие сроки: запускаем масштабные шоу, строим инновационные студии, которым нет равных на украинском телевидении, и даже участвуем в таких замечательных проектах для молодежи", – редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак .

Образовательный проект с участием "Сегодня" в прямом эфире получил сертификат "Книги рекордов Украины", как самый массовый: урок посмотрели более 600 тысяч человек. Трансляцию проводили украинские знаменитости – шеф-повар и фудблогер Евгений Клопотенко и олимпийский чемпион Жан Беленюк.

Реклама

Ростислав Буняк, продакт-лидер сайта "Сегодня", подробно рассказал, как информационная команда присоединилась к образовательной инициативе.

"Наша диджитал-платформа стала частью большого украинского проекта о знаниях, о выборе профессии и построении карьеры. Именно сайт "Сегодня" занимался онлайн-продвижением проекта – проводил трансляцию и видео, и текстовую, а также сделал подборку материалов на эту тему, которые доступны всем школам Украины. Таким образом мы помогли организации масштабного онлайн-урока и, конечно, в очередной раз установили рекорд", – рассказал Ростислав Буняк.

Реклама
  • Напомним, в "Новостной Группе Украина" есть несколько невероятных рекордов – ведущая "Украина 24" поднялась в небо на одном из брендированных воздушных шаров в День флага, выпуск новостей "Сегодня" в прямом эфире телеканала "Украина" вели одновременно 14 ведущих, журналисты новостей "Сегодня" одновременно установили украинские флаги на самых высоких и самых низких точках Украины.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Переводим часы без стресса
Как перейти на новое время и не пострадать
Что советуют психологи
Пора переводить часы
До перевода часов осталось
Украина переходит на зимнее время
Куда крутить стрелки?
Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Дневник независимости 🇺🇦

25 октября 1991. Работники социально-культурных организаций и учреждений ожидают повышения зарплат

Погрузиться в тот день
Опрос
Короновирус за неделю

139 345

заболело за неделю в Украине

+47%

Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3739

Евро (€)

30.58

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять