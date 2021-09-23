Украина может войти в первую пятерку "антилидеров" Европы по COVID-19

По прогнозам KSE уже через неделю Украина может войти в первую пятерку "антилидеров" из-за COVID-19. Коллаж: "Сегодня"

По информации исследования, Украина пока находится на одиннадцатой ступеньке по уровню заболеваемости среди крупных стран Европы, но уже на следующей неделе она, скорее всего, попадет в первую десятку и даже "может достичь первой пятерки "антилидеров".

Об этом говорится в исследовании KSE.

Коэффициент выявления случаев в Украине существенно ухудшается в последние недели – в данный момент страна вышла на 9,1% и приближается к предельному значению в 10%. Уже в данный момент Украина занимает второе место в Европе по этому показателю после Румынии. Остальные крупные европейские страны показывают или стабильную динамику, или динамику на спад.

Украина уже вошла в список ТОП-5 стран в Европе по трем другим показателям:

количество умерших на 100 000 населения;

уровень тестирования;

коэффициент выявления случаев, который также отвечает за контроль над распространением заболеваемости.

Взрывные темпы заболеваемости COVID-19

Ранее мы сообщали, что ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется достаточно медленными темпами. В большинстве стран все еще достаточно высокие показатели (как это фиксировалось осенью прошлого и весной текущего года). В Украине же Киевская школа экономики констатирует начало новой вспышки заболеваемости COVID-19.

"Сейчас мы уже вошли во "взрывные" темпы, соизмеримые с теми, что мы наблюдали до этого и до сих пор наблюдаем во многих странах Европы в течение последних трех месяцев", – отмечает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

За последнюю неделю количество новых случаев ковида в Украине выросло на 68%, поэтому, по прогнозам KSE, уже через неделю заболеваемость в стране превысит среднеевропейский уровень в пересчете на 100 000 жителей.

Сейчас наиболее похожими темпами продвигается Румыния, где вспышка началась несколькими неделями ранее. Количество новых случаев там растет более чем на 70% за неделю, а страна успела выйти на третье место по уровню заболеваемости в Европе.