Украина на пике третьей волны COVID-19: Степанов озвучил хорошие новости

В Украине некоторые области уже вышли из красной зоны и смягчились карантинные ограничения

Украина вышла на пик третьей волны коронавируса и эпидемиологическая ситуация начала стабилизироваться. Министр здравоохранения Максим Степанов уверен, что красных зон карантина по стране будет становиться меньше. Об этом он сказал на брифинге.

Он отметил, что в Украине снизился уровень госпитализаций. Например, на минувшей неделе количество госпитализаций сократилось на 2 тыс. в сравнении с предыдущей неделей. Также стабилизировалось количество вызовов "скорой".

"Мы вышли на пик заболеваемости, на пик третьей волны. Сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы уже это видим по всем регионам", – сказал Степанов.

По его словам, адаптивный карантин в Украине работает, о чем свидетельствует ситуация на западе страны: еще месяц назад на Закарпатье и в Ивано-Франковской области была очень напряженная эпидситуация, то сегодня эти регионы вышли из красной зоны и уже смягчен карантин.

"Я уверен, что такая ситуация будет продолжаться и в других областях, которые сегодня в красной зоне, но при условии, если мы будем соблюдать элементарные карантинные ограничения", – подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщали новости "Сегодня", с сегодняшнего дня в Украине начинают вакцинировать граждан китайским препаратом CoronaVac. Степанов заявил, что он абсолютно безопасен и эффективен. Также стало известно, кого в Украине будут вакцинировать вакциной CoronaVac.

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