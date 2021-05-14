Украина обрушила санкции на сотни "воров в законе" и "авторитетов"

Списки уголовных главарей СБУ и МВД собирали 9 месяцев при помощи ФБР, ЦРУ и других зарубежных спецслужб

/ Фото: СБУ

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении более полутысячи так называемых "воров в законе" и "криминальных авторитетов".

Об этом на брифинге 14 мая заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что было составлено два разных "черных списка". В первый попали 557 имен, из них 542 – иностранцы, а 15 – граждане Украины. Во второй – 111 иностранных "авторитетов".

По его словам, в отношении указанных людей ввели "полный фулл санкций", который только можно применить в физическим лицам.

Данилов уточнил, что над списками велась "кропотливая работа" в течение 9 месяцев.

"За 9 месяцев огромное количество сотрудников службы безопасности, МВД, наших партнеров, у нас за рубежом – ФБР, ЦРУ и другие интитуции – совместно с нами отрабатывали все эти процессы", – сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, под "ворами в законе" подразумеваются люди, которые были "коронованы" по "понятиям" и законам воровского сообщества, но при желании могут "раскороноваться" и вернуться к жизни в гражданском обществе.