Украина перебросила ближе к Беларуси ракетные комплексы (фото)

Силы ПВО усилят нашу северную границу. Коллаж "Сегодня"

Украина в рамках масштабных военных учений "Объединенные усилия-2021" перебросила на северное направление (в сторону Беларуси) системы противовоздушной обороны, а именно зенитно-ракетные комплексы "Бук".

Об этом сообщает Воздушное командование "Север".

Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск Воздушного командования "Центр" выдвинулись на определенные позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия.

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На тягачах перевозят ЗРК "Бук". Фото: facebook.com/PvkCenter

Фото: facebook.com/PvkCenter

"Обращаемся к жителям населенных пунктов Черниговщины – не препятствовать и не раскрывать маршруты передислокации войск. Все мероприятия проводятся в рамках учений", – говорится в сообщении.

Радиолокационная станция для мониторинга неба. Фото: facebook.com/PvkCenter

Фото: facebook.com/PvkCenter

Отметим, что на днях самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил у Путины ракетные комплексы С-400, которые собрался разместить на границе с Украиной, поскольку увидел с нашей стороны некую угрозу.

Что известно об учениях "Объединенные усилия-2021"

Учения пройдут в три этапа: на первом и втором этапе (22-27 сентября) будут отработаны вопросы управления силами обороны государства в ходе отпора вооруженной агрессии, на третьем этапе (28-30 сентября) планируется отработка элементов управления группировками войск в ходе ведения операций с применением многонациональных подразделений из состава вооруженных сил государств-партнеров.

Залужный также напомнил, что к проведению стратегических командно-штабных учений будут привлечены военные подразделения пятнадцати стран.

В стратегических командно-штабных учениях примут участие до 12 500 человек и более 600 единиц вооружения и военной техники.

Танков – до 85 ед.; боевых бронированных машин – до 420 ед.; ракетных и артиллерийских систем (калибром более 100 мм) – до 50 ед.; боевых кораблей (катеров) – до 20 ед.; вертолетов (самолетов) – до 30 ед.

Участие в СКШУ "Объединенные усилия – 2021" будут принимать представители вооруженных сил Великобритании, Грузии, Италии, Иордании, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Румынии, США, Венгрии и Швеции.

Напомним, с 13 по 147 сентября в Одесской области прошли учения с участием НАТО. Эксперты отмечают, что это зеркальная демонстрация России, которая сама проводит вблизи Украины крупные учения "Запад-2021".