Україна перекинула ближче до Білорусі ракетні комплекси (фото)

Сили ППО посилять наш північний кордон. Колаж "Сьогодні"

Україна в рамках масштабних військових навчань "Об'єднані зусилля-2021" перекинула на північний напрямок (в сторону Білорусі) системи протиповітряної оборони, а саме зенітно-ракетні комплекси "Бук".

Про це повідомляє Повітряне командування "Північ".

Підрозділи радіотехнічних та зенітних ракетних військ Повітряного командування "Центр" висунулися на певні позиції, що дозволяє істотно посилити систему радіолокаційної розвідки і зенітного ракетного прикриття.

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На тягачах перевозять ЗРК "Бук". Фото: facebook.com/PvkCenter

Фото: facebook.com/PvkCenter

"Звертаємося до жителів населених пунктів Чернігівщини не перешкоджати та не викривати маршрути передислокації військ. Всі заходи проводяться в рамках навчань", – йдеться в повідомленні.

Радіолокаційна станція для моніторингу неба. Фото: facebook.com/PvkCenter

Фото: facebook.com/PvkCenter

Відзначимо, що днями самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив у Путіна ракетні комплекси С-400, які зібрався розмістити на кордоні з Україною, оскільки побачив з нашого боку якусь загрозу.

Що відомо про навчання "Об'єднані зусилля-2021"

Навчання пройдуть у три етапи: на першому та другому етапі (22-27 вересня) будуть відпрацьовані питання управління силами оборони держави у ході відсічі збройної агресії, на третьому етапі (28-30 вересня) планується відпрацювання елементів управління угрупованнями військ у ході ведення операцій із застосуванням багатонаціональних підрозділів зі складу збройних сил держав-партнерів.

Залужний також нагадав, що до проведення стратегічного командно-штабного навчання будуть залучені військові підрозділи п’ятнадцяти країн.

У стратегічному командно-штабному навчанні візьмуть участь до 12 500 осіб та понад 600 одиниць озброєння і військової техніки.

Танків – до 85 од.; бойових броньованих машин – до 420 од.; ракетних та артилерійських систем (калібром більше 100 мм) – до 50 од.; бойових кораблів (катерів) – до 20 од.; вертольотів (літаків) – до 30 од.

Участь у СКШН "Об’єднані зусилля – 2021" братимуть представники збройних сил Великої Британії, Грузії, Італії, Йорданії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Словаччини, Румунії, США, Угорщини та Швеції.

Нагадаємо, з 13 по 147 вересня в Одеській області пройшли навчання за участі НАТО. Експерти відзначають, що це дзеркальна демонстрація Росії, яка сама проводить поблизу України великі навчання "Захід-2021".