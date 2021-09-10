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В Україні незабаром відбудуться міжнародні навчання "Об'єднані зусилля-2021" – всі подробиці

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
10 вересня, 14:29
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До проведення стратегічного командно-штабного навчання для спільного виконання навчально-бойових завдань будуть залучені військові підрозділи 15 країн
При підготовці були враховані сучасні підходи до застосування військ (сил) країн-членів НАТО. Фото: колаж "Сьогодні"
При підготовці були враховані сучасні підходи до застосування військ (сил) країн-членів НАТО. Фото: колаж "Сьогодні"

На всіх основних військових полігонах України, а також в акваторіях Чорного та Азовського морів, з 22 по 30 вересня 2021 року пройдуть стратегічні командно-штабні військові навчання оборонного характеру "Об'єднані зусилля-2021".

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

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"Стратегічні командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля-2021" – навчання оборонного характеру, спрямовані на захист України, підвищення її оборонного потенціалу та сумісності зі збройними силами держав-партнерів", – сказав він.

Зазначається, що під час підготовки були враховані сучасні підходи до застосування військ (сил) країн-членів НАТО, а також досвід збройних конфліктів останніх років та Антитерористичної операцій й Операції об'єднаних сил.

У Генштабі наголошують, що під час розробки навчань був використаний один із можливих варіантів розвитку військово-політичної обстановки навколо України.

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Що відомо про навчання

  • Навчання пройдуть у три етапи: на першому та другому етапі (22-27 вересня) будуть відпрацьовані питання управління силами оборони держави у ході відсічі збройної агресії, на третьому етапі (28-30 вересня) планується відпрацювання елементів управління угрупованнями військ у ході ведення операцій із застосуванням багатонаціональних підрозділів зі складу збройних сил держав-партнерів.
  • Залужний також нагадав, що до проведення стратегічного командно-штабного навчання будуть залучені військові підрозділи п’ятнадцяти країн.
  • У стратегічному командно-штабному навчанні візьмуть участь до 12 500 осіб та понад 600 одиниць озброєння і військової техніки.
  • Танків – до 85 од.; бойових броньованих машин – до 420 од.; ракетних та артилерійських систем (калібром більше 100 мм) – до 50 од.; бойових кораблів (катерів) – до 20 од.; вертольотів (літаків) – до 30 од.
  • Участь у СКШН "Об’єднані зусилля – 2021" братимуть представники збройних сил Великої Британії, Грузії, Італії, Йорданії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Словаччини, Румунії, США, Угорщини та Швеції.

Раніше ми повідомляли, що вчення Sea Breeze в Чорному морі не пройшли без провокацій РФ.

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Також нагадаємо, під час навчань Sea Breeze парашутиста віднесло у відкрите море.

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