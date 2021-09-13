Лукашенко попросил у Путина ракеты – разместит на границе с Украиной

Белорусский диктатор увидел в Украине потенциальную военную угрозу и сразу обратился к президенту РФ за помощью

Лукашенко усиливает границу с Украиной / Фото: president.gov.by

Во время недавней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что договорился о поставке в Беларусь ракетных комплексов С-400, которые расположит у границы Украины. Он считает, что есть военная угроза с украинского направления.

Об этом он заявил во время присутствия на российско-белорусских учениях "Запад-2021".

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Белорусский диктатор рассказал Путину, что хочет установить ракетные комплексы С-400 вблизи Украины.

"Слава богу, сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное (со стороны Украины) направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. Мы должны готовиться – 1200 км граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту. И он (Путин. – Ред.) дал поручение министру обороны, чтобы с нашими проработали эти вопросы для того, чтобы можно было поставить эти комплексы нам", – сказал Лукашенко.

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В то же время он заверил, что это только для защиты Беларуси.

"Мы не нацеливаем свои ракеты на сопредельные государства, наши самолеты не определяют цели для нанесения удара на их территории и прочее. Мы готовимся защищать свою землю. Белорусско-российскому союзу лишние территории не нужны. Дай бог нам справиться со своими", – добавил Лукашенко.

Что такое ЗРК С-400

Российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" может поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км и тактические баллистические цели на дальности до 60 км, летящие со скоростью до 4,8 км/с: крылатые ракеты, самолеты тактической и стратегической авиации, маневрирующие боеголовки баллистических ракет. Радар раннего обнаружения обеспечивает дальность обнаружения до 600 км.

В 2020 году Турция договорилась с Россией о закупке этих комплексов, на что очень нервно отреагировали в США и даже грозились Анкаре санкциями.

Также ЗРК С-400 Россия разместила и в оккупированном Крыму для якобы "обеспечения безопасности".

Как сообщали новости "Сегодня", Россия снабдит Беларусь самолетами, вертолетами и средствами ПВО. Лукашенко не рассказывал, сколько денег выделил из бюджета страны на закупку вооружения, отметив лишь, что подписал соответствующее распоряжение.