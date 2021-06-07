Украина побеждает COVID-19? Шмыгаль заявил о спаде эпидемии

С каждым днем больных ковидом все меньше. В Офисе президента озвучили хорошие новости относительно эпидемии

В Украине продолжает падать число новых больных COVID-19, уменьшается число госпитализированных и растет количество вакцинированных от коронавируса.

Об этом шла речь на селекторном совещании в Офисе президента, передает пресс-служба ОПУ.

"Корона" отступает

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил позитивную динамику по заболеваемости ковидом – все области Украины сейчас находятся в желтой зоне.

Фото: REUTERS/Roman Baluk

Занятых коек на сегодня 11 294, что почти на 32% меньше, чем на прошлой неделе. Количество активных больных за неделю снизилась почти на 38% – сейчас болеют 81 927 человек.

Наблюдается также снижение количества госпитализированных и летальных случаев.

Прививок от COVID-19 все больше

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Наращиваются темпы вакцинации населения против COVID-19. За неделю сделали 240 543 прививки. Всего в Украине сделано 1 388 124 прививки: первую дозу получили 1 241 006 человек, завершили вакцинацию 147 118 человек.

В Украине вакцинируют второй дозой учителей-участников ВНО / Фото: Flickr

"Вторые выходные подряд работали центры массовой вакцинации, на этот раз в 10 городах Украины. В течение выходных вакцинировались почти 65 000 человек. Мы планируем в дальнейшем расширять кампанию по вакцинации, поэтому призываю местные власти способствовать открытию таких заведений в регионах", – сказал Шмыгаль.

Что с выплатами ФОПам?

Тем временем ФОПам выплатили по 8000 грн компенсации за карантин на сумму 1,4 млрд грн: деньги получили 175 000 человек. Всего было зарегистрировано почти 340 000 заявок на получение такой помощи, остальные начнут получать выплаты с 7 июня.

Как сообщали новости "Сегодня", украинцам будут выдавать свидетельство о вакцинации. Но Минздрав призвал не путать свидетельство с "иммунными паспортами" или "ковидными сертификатами".

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