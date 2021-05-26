Украина побеждает COVID-19? Ученые дали прогноз на ближайшие недели

В Украине уже отступает эпидемия, больных все меньше, больницы пустеют – дальше будет еще лучше

Украинские ученые прогнозируют спад эпидемии коронавируса в Украине в начале июня, а также отмечают стремительное падение случаев госпитализации пациентов с ковидом.

Об этом идет речь в отчете Национальной академии наук Украины.

Коронавирус сбавляет обороты

В документе отмечается, что на сегодня среднее количество новых заражений уменьшилась до 3767 в сутки. Это очень близко к февральскому минимуму, когда было 3600 случаев в сутки в течение 7 дней.

Также стремительно уменьшается нагрузка на больницы. Количество всех занятых коек сейчас – менее 40%. Немного медленнее уменьшается нагрузка на отделения интенсивной терапии и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ): количество таких пациентов сократилось на 42% и на 40% соответственно. Число пациентов, которым нужен кислород, упало на 59% от пиковых показателей в разгар эпидемии.

В ближайшие недели "короны" станет еще меньше

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В период с 26 мая по 1 июня среднее количество новых случаев будет 3442.

В течение недели с 2 по 8 июня прогнозируемое среднее количество новых заразившихся – 2914.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине разрабатывают вакцину от коронавируса. Преимущество потенциального украинского препарата в том, что он не содержит генетического материала возбудителя.