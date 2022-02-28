Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге

РФ будет отвечать за свои преступления/Фото: коллаж: "Сегодня"
Украина официально подала иск против Российской Федерации в Международный суд ООН в Гааге. Требование нашей страны — привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
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Для поддержания этого дела нужно фиксировать:
- повреждение объектов гражданской инфраструктуры;
- ранения гражданских лиц и обломки снарядов в черте города;
- факты передвижения, повреждения и ведения боевых действий в жилых кварталах;
- факты захвата/ограбления вашего имущества;
- факты повреждения медицинского транспорта и лишения доступа к медицинской помощи;
- факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом;
- использование оккупантом гражданской одежды, одностроев и военных эмблем;
- использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских.
"Врага ждет Гаага! Борем инфотеррор вместе!" — говорится в сообщении.
Убийство детей армией РФ
С начала вторжения Российской Федерации на территорию Украины боевики убивают мирных жителей. Среди жертв оккупантов – дети.
По информации Министерства внутренних дел Украины, оккупанты убили 352 человека, из них 14 — дети. Кроме того, ранены — 1684 человека, из них 116 — дети.