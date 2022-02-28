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Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге

Владимир Козырь
28 февраля, 01:46
Украинцев просят фиксировать преступные действия России

РФ будет отвечать за свои преступления/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украина официально подала иск против Российской Федерации в Международный суд ООН в Гааге. Требование нашей страны — привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

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Подробности

Для поддержания этого дела нужно фиксировать:

  • повреждение объектов гражданской инфраструктуры;
  • ранения гражданских лиц и обломки снарядов в черте города;
  • факты передвижения, повреждения и ведения боевых действий в жилых кварталах;
  • факты захвата/ограбления вашего имущества;
  • факты повреждения медицинского транспорта и лишения доступа к медицинской помощи;
  • факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом;
  • использование оккупантом гражданской одежды, одностроев и военных эмблем;
  • использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских.

"Врага ждет Гаага! Борем инфотеррор вместе!" — говорится в сообщении.

Убийство детей армией РФ

С начала вторжения Российской Федерации на территорию Украины боевики убивают мирных жителей. Среди жертв оккупантов – дети.

По информации Министерства внутренних дел Украины, оккупанты убили 352 человека, из них 14 — дети. Кроме того, ранены — 1684 человека, из них 116 — дети.

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