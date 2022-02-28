Україна подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі

РФ відповідатиме за свої злочини/Фото: колаж: "Сьогодні"

Україна офіційно подала позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимога нашої країни — притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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Деталі

Для підтримки такої справи потрібно фіксувати:

пошкодження об‘єктів цивільної інфраструктури;

поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;

факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;

факти захоплення/пограбування вашого майна;

факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;

факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;

використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем;

використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних.

"На ворога чекає Гаага! Боремо інфотерор разом!" — йдеться у повідомленні.

Вбивство дітей армією РФ

З початку вторгнення Російської Федерації на територію України бойовики вбивають мирних жителів. Серед жертв окупантів — діти.