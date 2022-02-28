Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Україна подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі

Володимир Козир
28 лютого, 01:46
Українців просять фіксувати злочинні дії Росії

РФ відповідатиме за свої злочини/Фото: колаж: "Сьогодні"

Україна офіційно подала позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимога нашої країни — притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Реклама

Деталі

Для підтримки такої справи потрібно фіксувати:

  • пошкодження об‘єктів цивільної інфраструктури;
  • поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;
  • факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;
  • факти захоплення/пограбування вашого майна;
  • факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;
  • факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;
  • використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем;
  • використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних.

"На ворога чекає Гаага! Боремо інфотерор разом!" — йдеться у повідомленні.

Вбивство дітей армією РФ

З початку вторгнення Російської Федерації на територію України бойовики вбивають мирних жителів. Серед жертв окупантів — діти.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ України, окупанти вбили 352 особи, з них 14 — діти. До того ж, поранено — 1684 особи, з них 116 — діти.

Реклама

Читайте також