Украина получила боеприпасы от Польши

Украинским военным поступила помощь от Польши / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина получила военную помощь от Польши. Военные ВСУ получат дополнительные боеприпасы.

Об этом сообщает Минобороны Польши в Twitter.

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"Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже добралась до наших соседей. Мы поддерживаем украинцев, мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии", – говорится в сообщении.

Помощь от Швеции

Также военно-техническую и гуманитарную помощь оказывает Украине и Швеция. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Спасибо госпоже премьер-министру Швеции за действенную поддержку. Строим антипутинскую коалицию вместе!", – говорится в сообщении.

Ситуация в Украине

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