Украина получит более 40 млн доз вакцин: сколько хотят вакцинировать людей

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Пока в Украине падают темпы вакцинации, Минздрав договорился о поставках 20 миллионов доз вакцины Pfizer. А всего в этом году Украина должна получить 42 миллиона доз препарата от коронавируса различных производителей. Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, Минздраву удалось вдвое увеличить поставки вакцины Pfizer уже в этом году.

"Вместо 10 млн доз мы получим 20 млн доз вакцины Pfizer уже в этом году", – сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что всего уже законтрактовано 42 млн доз вакцины разных производителей, которые Украина должна получить в 2021 году.

Он объяснил, что туда входят 8 млн доз по инициативе COVAX (механизм распределения вакцин между странами) и 32 млн по прямым контрактам с производителями. Украинцев будут вакцинировать препаратами Pfizer, Novavax, AstraZeneca и CoronaVac.

"42 млн доз – это то количество вакцин, которого достаточно, чтобы большинство взрослого населения вакцинировать уже в этом году. Но мы хотим довести это количество до 48 млн доз – это для проведения вакцинации 70% взрослого населения Украины", – сказал Степанов.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 мая в Киев прибыли полмиллиона доз вакцины CoronaVac.

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