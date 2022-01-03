Украина попала в ТОП-3 горнолыжных курортов Европы: чем отличились

Украина попала в рейтинг самых дешевых стран для горнолыжного отдыха. Фото: коллаж "Сегодня"
Украина попала в рейтинг самых дешевых стран для горнолыжного отдыха. Наша страна заняла второе место.
Об этом сообщает издание The Travel Daily.
Украина – одна из дешевых стран для горнолыжного отдыха
Согласно рейтингу, Украина заняла вторую позицию среди самых дешевых стран для горнолыжного отдыха. На первом месте оказалась Венгрия.
Так, в Украине одна поездка стоит в среднем 73 фунта стерлингов (2607 гривен), а в Венгрии – 69 фунтов стерлингов (2465 гривен).
Третье место в рейтинге заняла Болгария, где поездка обойдется в 74 фунта стерлингов (2643 гривен).
"В Украине находится Буковель, крупнейший горнолыжный курорт в Восточной Европе, который каждую зиму принимает более миллиона посетителей", – пишет издание.
Кто еще попал в рейтинг?
- Румыния – 76 фунтов стерлингов (2715 гривен)
- Словакия – 78 фунтов стерлингов (2786 гривен)
- Чехия – 80 фунтов стерлингов (2858 гривен)
- Польша – 84 фунта стерлингов (3000 гривен)
- Андорра – 95 фунтов стерлингов (3393 гривен)
- Греция – 107 фунтов стерлингов (3822 гривен)
- Словения – 113 фунтов стерлингов (4036 гривен)
Рейтинг стран. Скриншот
Киевская елка попала в ТОП самых красивых в Европе
Международная туристическая организация European Best Destinations опубликовала рейтинг самых красивых новогодних елок Европы. Главное новогоднее дерево Киева оказалось в ТОП-15.
Столицу Украины называют идеальным местом для путешественников, ищущих аутентичности, снега и традиций.
"Рождественских ярмарок в Киеве не одна, а несколько. Полюбоваться одной из самых красивых рождественских елок в Европе можно на Софийской площади", - утверждает влиятельная туристическая организация.
Также они не забыли отметить, что елка украшена гирляндами на десятки тысяч километров. Рождественский рынок открыт для посетителей с 14 декабря по 20 января.
Как объяснил сайту "Сегодня" президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий, организатор новогоднего праздника на Софийской площади, главная елка Украины попала в рейтинг рекомендаций для посещений иностранными туристами в новогодние и рождественские праздники.
"Мы попали в список 15 лучших елок Европы, которые рекомендуются для посещения иностранным туристам. Рейтинг лучших елок еще не проводился, но у нашей елки есть все шансы занять лидирующие позиции", – рассказал он.
Кто еще попал в ТОП
Среди самых красивых выбрали елки Мальты, Португалии, Франции, Венгрии, Австрии, Чехии, Латвии, несколько елок в Германии и другие.