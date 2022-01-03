Украина попала в ТОП-3 горнолыжных курортов Европы: чем отличились

Украина попала в рейтинг самых дешевых стран для горнолыжного отдыха. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина попала в рейтинг самых дешевых стран для горнолыжного отдыха. Наша страна заняла второе место.

Об этом сообщает издание The Travel Daily.

Согласно рейтингу, Украина заняла вторую позицию среди самых дешевых стран для горнолыжного отдыха. На первом месте оказалась Венгрия.

Так, в Украине одна поездка стоит в среднем 73 фунта стерлингов (2607 гривен), а в Венгрии – 69 фунтов стерлингов (2465 гривен).

Третье место в рейтинге заняла Болгария, где поездка обойдется в 74 фунта стерлингов (2643 гривен).

"В Украине находится Буковель, крупнейший горнолыжный курорт в Восточной Европе, который каждую зиму принимает более миллиона посетителей", – пишет издание.

Рейтинг стран. Скриншот

Международная туристическая организация European Best Destinations опубликовала рейтинг самых красивых новогодних елок Европы. Главное новогоднее дерево Киева оказалось в ТОП-15.

Столицу Украины называют идеальным местом для путешественников, ищущих аутентичности, снега и традиций.

"Рождественских ярмарок в Киеве не одна, а несколько. Полюбоваться одной из самых красивых рождественских елок в Европе можно на Софийской площади", - утверждает влиятельная туристическая организация.

Также они не забыли отметить, что елка украшена гирляндами на десятки тысяч километров. Рождественский рынок открыт для посетителей с 14 декабря по 20 января.

Как объяснил сайту "Сегодня" президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий, организатор новогоднего праздника на Софийской площади, главная елка Украины попала в рейтинг рекомендаций для посещений иностранными туристами в новогодние и рождественские праздники.

"Мы попали в список 15 лучших елок Европы, которые рекомендуются для посещения иностранным туристам. Рейтинг лучших елок еще не проводился, но у нашей елки есть все шансы занять лидирующие позиции", – рассказал он.

Кто еще попал в ТОП

Среди самых красивых выбрали елки Мальты, Португалии, Франции, Венгрии, Австрии, Чехии, Латвии, несколько елок в Германии и другие.

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