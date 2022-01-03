Україна потрапила у ТОП-3 гірськолижних курортів Європи: чим відзначилися

Україна потрапила до рейтингу найдешевших країн для гірськолижного відпочинку. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна потрапила у рейтинг найдешевших країн для гірськолижного відпочинку. Наша країна посіла друге місце.

Про це повідомляє видання The Travel Daily.

Згідно з рейтингом, Україна посіла другу позицію серед найдешевших країн для гірськолижного відпочинку. На першому місці опинилася Угорщина.

Так, в Україні одна поїздка коштує в середньому 73 фунти стерлінгів (2607 гривень), а в Угорщині – 69 фунтів стерлінгів (2465 гривень).

Третє місце у рейтингу посіла Болгарія, де поїздка коштуватиме 74 фунти стерлінгів (2643 гривень).

"В Україні знаходиться Буковель, найбільший гірськолижний курорт у Східній Європі, який кожну зиму приймає понад мільйон відвідувачів", – пише видання.

Рейтинг країн. Скриншот

Міжнародна туристична організація European Best Destinations опублікувала рейтинг найкрасивіших новорічних ялинок Європи. Головне новорічне дерево Києва опинилося у ТОП-15.

Столицю України називають ідеальним місцем для мандрівників, які шукають автентичності, снігу та традицій.

"Різдвяних ярмарків у Києві не один, а кілька. Помилуватися однією з найкрасивіших різдвяних ялинок у Європі можна на Софійській площі", – затверджує впливова туристична організація.

Також вони не забули відзначити, що ялинка прикрашена гірляндами на десятки тисяч кілометрів. Різдвяний ринок відкритий для відвідувачів з 14 грудня по 20 січня.

Як пояснив сайту "Сьогодні" президент Folk Ukraine Ігор Добруцький, організатор новорічного свята на Софійській площі, головна ялинка України потрапила до рейтингу рекомендацій для відвідувань іноземними туристами на новорічні та різдвяні свята.

"Ми потрапили до списку 15 найкращих ялинок Європи, які рекомендуються для відвідування іноземним туристам. Рейтинг найкращих ялинок ще не проводився, але наша ялинка має всі шанси посісти лідерські позиції", – розповів він.

Хто ще потрапив у ТОП

Серед найкрасивіших обрали ялинки Мальти, Португалії, Франції, Угорщини, Австрії, Чехії, Латвії, кілька ялинок у Німеччині та інші.

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