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В каких городах Украины самые красивые елки? ТОП-10 новогодних деревьев 2022 года (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
29 декабря, 17:42
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На Новый год можно поехать в любой из городов и увидеть елки своими глазами
Елки украсили во всех городах Украины.
Елки украсили во всех городах Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине выбрали 10 самых красивых елок, которыми украсили города накануне грядущего 2022 года

Рейтинг в своем Facebook опубликовало Государственное агентство развития туризма Украины.

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Киев

В этом году столицу украшает искусственная елка высотой 31 метр. Она украшена 20 тысячами шаров красного и золотого цветов. Яркая гирлянда протяженностью 10 км. образует над деревом купол, мерцающий красными, белыми и оранжевыми огоньками. А рядом обустроен самый большой в Европе вертеп.

Львов

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В городе Льва установили живую 17-метровую елку, которую городу подарил 85-летний Василий Козленко – это дерево росло у него во дворе 35 лет. Традиционная локация – на площади перед Оперой.

В этом году впервые власти советовалась с художниками, чтобы придерживаться единого стиля при оформлении новогодней красавицы. В результате украшены традиционными украшениями, которые издавна использовались на западе Украины – рождественскими "пауками" и ромбами.

Днепр

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Главная елка Днепра – искусственная, высотой 20 метров и, пожалуй, самая дорогая в Украине, ведь на ее установку и украшение из бюджета города потратили 12,5 миллионов гривен. Елку установили на Европейской площади и украсили прозрачными и золотистыми шарами.

Одесса

Этой зимой Думскую площадь Одессы и главную елку города украсили праздничной иллюминацией в морском стиле. На нее потратили более 2,5 млн грн из общественного бюджета. Верхушку елки украшает большой двенадцатиугольник в виде кристалла, освещающего путь путешественникам.

Луцк

Главная елка Волыни, пожалуй, самая оригинальная из всех в Украине. Ведь здесь в праздничную иллюминацию традиционно впитывают сразу три елки, которые растут рядом. На них в этом году повесили 150 игрушек и более 200 гирлянд.

Винница

В этом году у 28-метровой винницкой елки новые игрушки и иллюминация. Дерево украсили большими сосульками и большими 3D светящимися шарами, а также цветами золотистого, серебряного и синего цветов.

Ужгород

На нынешние праздники горсовет приобрел новую искусственную 18-метровую елку. Стоимость обновки обошлась городу чуть меньше миллиона гривен. Дерево одето в шарики белого, серебряного и золотого цветов, а также украшено иллюминацией желто-горячих красок.

Херсон

Главная елка города высотой 18 метров. На ней три с половиной километра гирлянд и около полутысячи елочных украшений, 45 из которых имеют подсветку.

Запорожье

Как почти во всех городах Украины, здесь праздничное дерево искусственное. Но не менее красивое. В этом году елку, возвышающуюся на 22 метра, оформили в европейском стиле, потратив на новые игрушки и гирлянды около 2 млн грн. А иллюминация, которая использовалась в предыдущие годы, теперь украшает другие новогодние локации Запорожья.

Харьков

Главная новогодняя елка Харькова является одной из самых высоких в Украине – 40 с половиной метров. Она собрана из отдельных деталей и подсвечена светодиодными лампами. Иллюминация на елке работает в дневном и ночном режимах. Всего в ней задействовано 50 тысяч световых элементов, есть также анимационные картинки. Искусственное дерево украшают несколько тысяч шаров из глянцевого пластика, завитки, изображающие морозные узоры, и 50 больших шаров.

Присоединиться к голосованию можно по ссылке https://t.me/DARTUkraine/358.

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