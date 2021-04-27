Украина выходит из третьей волны COVID-19: Степанов сообщил хорошие новости

Уровень заболеваемости пошел на спад во всех без исключения областях страны и в Киеве, где ситуация была почти катастрофической

Ситуация с коронавирусом стабилизируется – Украина начала выход из третьей волны эпидемии: уменьшилось и количество больных, и количество госпитализаций. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, этого удалось достичь благодаря противоэпидемиологическим мероприятиям.

"Сегодня можно констатировать, что наша страна начала постепенный выход из третьей волны коронавирусной болезни. Об этом свидетельствуют основные противоэпидемиологические показатели. В сравнении прошлой недели с позапрошлой, количество заболевших уменьшилась с почти 92 тысяч до 77 тысяч, то есть на 15 тысяч меньше", – сказал Степанов.

Также министр отметил снижение количество госпитализированных – минус 3,4 тысячи в сравнении с позапрошлой неделей.

"Эти цифры говорят о том, что ситуация стабилизируется. Мы прошли этот сверхтяжелый период третьей волны… Уровень заболеваемости пошел на спад во всех без исключения областях и в Киеве, где ситуация еще месяц назад была чрезвычайно сложной", – заявил глава Минздрава.

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