Украина вывезла из Афганистана почти 80 человек, большинство иностранцы

На украинском самолете из Кабула (Афганистан), который вчера заняли талибы, вечером 15 августа специальным рейсом вылетело около 80 человек, из которых только 8 украинцев, а остальные – граждане других государств.

Об этом сообщил в Twitter украинский президент Владимир Зеленский.

"По уточненным данным, из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации. Главное, что все уже в безопасности", – написал он.

А глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что помимо украинцев на борту вылетевшего из Кабула самолета граждане Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана.

"Украинский самолет, который находился в Афганистане, забрал из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Белоруссии, Афганистана. Сейчас они в безопасности. Украина не бросает своих и помогает другим. В случае дальнейших обращений, сделаем все для помощи соотечественникам и иностранцам в беде", – написал министр.

Следует отметить, что ранее президент сообщил о более 30 вывезенных в воскресенье из Кабула украинцах.

Украинский самолет Boeing 737-5Q8 с эвакуированными из Афганистана по дороге в Киев должен был сделать посадку для дозаправки в Тбилиси.

Что происходит

Талибы захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана в ходе наступления еще до того, как США вывели свои последние войска, из-за чего многие опасаются новой гражданской войны в Афганистане.

Согласно сообщениям из Афганистана, движение "Талибан" уже захватило столицы почти 20 провинций страны: Файзабад, Газни, Фарах, Кандагар, Герат, Пули-Хумри, Кундуз и другие.

15 августа вооруженные формирования движения "Талибан" без боя вошли в столицу Афганистана и начали занимать оставленные властями государственные учреждения. В частности, талибы заняли президентский дворец, который ранее покинул президент Ашраф Гани, охрана не оказала им сопротивления.

Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты в срочном порядке эвакуировали сотрудников своего посольства в Кабуле.

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