Україна вивезла з Афганістану майже 80 людей, більшість іноземці

На українському літаку з Кабула (Афганістан), який вчора зайняли таліби, увечері 15 серпня спеціальним рейсом вилетіло близько 80 осіб, з яких тільки 8 українців, а решта – громадяни інших держав.

Про це повідомив у Twitter український президент Володимир Зеленський.

"За уточненими даними, з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців та громадян інших держав, які попросили про термінову евакуацію. Головне, що всі вже в безпеці", – написав він.

А глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба уточнив, шо крім українців на борту літака, який вилетів з Кабула, громадяни Нідерландів, Хорватії, Білорусії і Афганістану.

"Український літак, який перебував у Афганістані, забрав з Кабула громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Нині вони у безпеці. Україна не кидає своїх і допомагає іншим. У разі подальших звернень зробимо все для допомоги співвітчизникам та іноземцям у біді", – написав міністр.

Слід зазначити, що раніше президент повідомив про понад 30 вивезених у неділю з Кабула українців.

Український літак Boeing 737-5Q8 з евакуйованими з Афганістану по дорозі до Києва мав зробити посадку для дозаправку у Тбілісі.

Що відбувається

Таліби захопили більшу частину північного, західного і південного Афганістану під час наступу ще до того, як США вивели свої останні війська, через що багато хто побоюється нової громадянської війни в Афганістані.

Згідно з повідомленнями з Афганістану, рух "Талібан" вже захопив столицімайже 20 провінцій країни: Файзабад, Газні, Фарах, Кандагар, Герат, Пулі-Хумрі, Кундуз і інші.

15 серпня збройні формування руху "Талібан" без бою увійшли в столицю Афганістану та почали займати залишені владою державні установи. Зокрема, таліби зайняли президентський палац, який раніше покинув президент Ашраф Гані, охорона не чинила їм опору.

Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати в терміново евакуювали співробітників свого посольства в Кабулі.

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