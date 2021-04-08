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Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено

8 апреля, 13:18

Виталий Семченко

Минздрав снова расширил список областей красной зоны

Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Некоторые области уже успели существенно ужесточить ограничения – закрыли кафе, торговые центры и даже ввели спецпропуски на транспорт.

Какие регионы закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".

Красных областей становится все больше

По состоянию на 1 апреля максимальный уровень эпидопасности введен в таких областях:

Львов

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение усилить карантинные ограничения из-за роста заболеваемости. До 19 апреля в городе будут действовать следующие правила:

Черкассы

С 22 марта карантин усилили и в Черкасской области. Власти запретили массовые мероприятия, ограничили работу заведений общественного питания – они работают до 23:00.

С 1 апреля ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение. При этом детские сады продолжат свою работу.

Кроме того, власти приняли решение снова ужесточить карантинные правила с 8 апреля. В частности, новые ограничения касаются:

Тернополь

Тернополь также переходит на усиленный вариант карантина. С 8 апреля в городе будут действовать такие правила:

Кроме того, с 12 апреля будут введены дополнительные карантинные ограничения:

Харьков

С 10 апреля Харьков ужесточает карантин из-за ситуации с COVID-19. Что изменится:

Детские сады, метро и общественный транспорт будут работать в обычном режиме.

Славянск

В Славянске запретили все массовые мероприятия, а горожан обязали носить защитные маски в общественных местах. Нарушителей ждет штраф.

В спортивных залах разрешено тренироваться только членам сборных команд областного и республиканского уровня. Всем фитнес клубам рекомендовано проводить занятия на открытом воздухе.

Хмельницкая область

С 7 апреля в регионе вводят ограничения красной зоны. Они будут действовать до 18 апреля.

Сумы

В Сумах с 3 апреля ввели новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом. В частности, гражданам запрещено посещать места отдыха (парки, набережные, спортивные площадки), в местах общего пользования нельзя находится без защитной маски, школы и вузы закрываются, супермаркеты могут работать только при функционировании всех касс.

Карантин будет действовать до 11 апреля. Однако его могут продлить, если ситуация не улучшится.

Полтавская область

В Полтавской области усиливают карантинные ограничения из-за распространения COVID-19.

"В Полтавской, Горишньоплавненской, Миргородской, Лубенской, Гадячской городских территориальных общинах усилят карантин", – говорится в сообщении на сайте ОГА.

С 3 апреля запрещается работа учреждений общественного питания (только доставка и навынос), торговых центров, развлекательных заведений, непродовольственных рынков.

Школьники и студенты переходят на дистанционное обучение (кроме детских садов и ученики 1-4 классов). Также ограничения касаются спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.

Фото: УНИАН

Запорожье

С 5 апреля власти Запорожья также вводят ряд карантинных ограничений. В частности, запретят:

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Винницкая область

Здесь новые ограничения будут действовать с 3 по 12 апреля. По всей области запретят массовые мероприятия, работу кинотеатров, учреждений культуры, оздоровительных центров для детей. Также это касается:

Николаев

В Николаеве ограничения действуют с 24 марта. Власти приняли решение закрыть кинотеатры, театры, музеи, концертные залы и торговые центры.

Работать смогут только продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, а также точки продажи бытовой химии и средств гигиены.

1 апреля мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что из-за ухудшения эпидситуации власти вводят дополнительные ограничения.

Киев

Киев вводит более строгие карантинные ограничения с 5 по 16 апреля. В этот период будут действовать такие правила:

"Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противо-эпидемических правил учреждениями, учреждениями и гражданами...Надеюсь, это поможет нам сбить волну стремительного распространения вируса. И не допустить трагических последствий", – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В Киевской области с 5 апреля также будут действовать дополнительные ограничения. Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение отдельным территориям области в зависимости от эпидемического состояния:

Днепр

С 25 марта городские власти ужесточили ограничения на фоне роста смертности от коронавируса. Они продлятся до 13 апреля.

В этот период будет действовать такие правила:

Источник: Reuters/VALENTYN OGIRENKO

Прикарпатье

В Ивано-Франковской области уже действует жесткий карантин. Воспользоваться общественным транспортом можно только при наличии пропуска, а заведения общественного питания работают только навынос.

Кроме того, из-за сложной эпидситуации возле ряда населенных пунктов установили 16 карантинных блокпостов. На них работают полицейские, медики и нацгвардейцы.

Одесса

С сегодняшнего дня в регионе начали действовать ограничения красной зоны. Городской транспорт будет работать, однако число пассажиров не должно превышать количество мест для сидения.

По запретом: непродовольственные рынки и магазины, образовательный процесс (с 5 по 11 классы), работа торговых центров, спортзалов, кафе, развлекательных заведений, заведений культуры, проведение массовых мероприятий.

Закарпатская область

Власти решили продлить запрет на регулярные перевозки общественным транспортом в регионе. Ограничение будет действовать до 31 марта.

Исключением останутся:

Чернигов

С 29 марта регион попадает в красную карантинную зону. С этого времени запрещен прием посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и так далее. Также обязательный масочный режим на улице и в общественных местах.

При этом местным властям разрешили самостоятельно вводить ограничения на работу общественного транспорта.

Как сообщалось ранее, большинство украинцев поддерживают введение жесткого карантина, если коронавирус будет и дальше распространяться по стране.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал условие для введения локдауна по всей стране.

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