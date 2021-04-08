Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено

Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Некоторые области уже успели существенно ужесточить ограничения – закрыли кафе, торговые центры и даже ввели спецпропуски на транспорт.

Какие регионы закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".

Красных областей становится все больше

По состоянию на 1 апреля максимальный уровень эпидопасности введен в таких областях:

Львовской;

Житомирской;

Закарпатской;

Ивано-Франковской;

Киевской;

Одесской;

Сумской;

Черновицкой;

Николаевской;

Черниговской;

Полтавской.

Львов

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение усилить карантинные ограничения из-за роста заболеваемости. До 19 апреля в городе будут действовать следующие правила:

транспорт переходит в режим спецперевозок. Бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен;

все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают;

школы продолжают обучение в дистанционном режиме;

магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только навынос и по предварительному заказу;

непродовольственные рынки должны быть закрыты;

открытие летних площадок откладывается до 12 апреля;

запрещено проведение всех массовых мероприятий;

все заведения общепита работают только навынос.

Черкассы

С 22 марта карантин усилили и в Черкасской области. Власти запретили массовые мероприятия, ограничили работу заведений общественного питания – они работают до 23:00.

С 1 апреля ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение. При этом детские сады продолжат свою работу.

Кроме того, власти приняли решение снова ужесточить карантинные правила с 8 апреля. В частности, новые ограничения касаются:

посещения всех учреждений культуры (театры, кинотеатры, музеи);

проведения религиозных мероприятий на площади менее 10 кв. м на одного человека;

проведения массовых, спортивных, культурных, рекламных мероприятий, где будут более десяти человек;

посещения бассейнов, спортивных сооружений;

запрещается находиться без маски на площадях общего пользования: улицах, скверах и.т.д.

Тернополь

Тернополь также переходит на усиленный вариант карантина. С 8 апреля в городе будут действовать такие правила:

на входе в ТРЦ должны будут дежурить работник центра и сотрудник правоохранительных органов для контроля за соблюдением карантинных мер;

отменены все массовые мероприятия за исключением официальных спортивных, которые включены в Единый календарный план мероприятий Украины;

все богослужения и другие религиозные обряды можно проводить только на улице возле церкви.

Кроме того, с 12 апреля будут введены дополнительные карантинные ограничения:

ученики 5-11 классов и внешкольного образования переходят на дистанционную форму обучения;

проведение практических занятий в мастерских, лабораториях только группами до 15 учащихся;

все кафе и рестораны могут работать только на открытых летних площадках или предоставлять еду навынос.

Харьков

С 10 апреля Харьков ужесточает карантин из-за ситуации с COVID-19. Что изменится:

ограничат работу ресторанов, баров и кафе до 20:00;

усилят контроль на продовольственных рынках;

непродовольственные магазины будут работать до 20:00;

школы будут работать: 5-11 классы – на дистанционной форме, 1-4 – в обычном режиме.

Детские сады, метро и общественный транспорт будут работать в обычном режиме.

Славянск

В Славянске запретили все массовые мероприятия, а горожан обязали носить защитные маски в общественных местах. Нарушителей ждет штраф.

В спортивных залах разрешено тренироваться только членам сборных команд областного и республиканского уровня. Всем фитнес клубам рекомендовано проводить занятия на открытом воздухе.

Хмельницкая область

С 7 апреля в регионе вводят ограничения красной зоны. Они будут действовать до 18 апреля.

запрещена работа ТРЦ и других развлекательных заведений, спортзалов и бассейнов, непродовольственных рынков, учреждений общественного питания;

будут прекращены регулярные пассажирские перевозки, плановые госпитализации в медучреждения. Кроме того, будет действовать обязательный масочный режим в общественных местах;

ученики 5-11 классов будут обучаться дистанционно, в то время как 1-4 классам разрешено посещать школу. Также работать будут садики.

Сумы

В Сумах с 3 апреля ввели новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом. В частности, гражданам запрещено посещать места отдыха (парки, набережные, спортивные площадки), в местах общего пользования нельзя находится без защитной маски, школы и вузы закрываются, супермаркеты могут работать только при функционировании всех касс.

Карантин будет действовать до 11 апреля. Однако его могут продлить, если ситуация не улучшится.

Полтавская область

В Полтавской области усиливают карантинные ограничения из-за распространения COVID-19.

"В Полтавской, Горишньоплавненской, Миргородской, Лубенской, Гадячской городских территориальных общинах усилят карантин", – говорится в сообщении на сайте ОГА.

С 3 апреля запрещается работа учреждений общественного питания (только доставка и навынос), торговых центров, развлекательных заведений, непродовольственных рынков.

Школьники и студенты переходят на дистанционное обучение (кроме детских садов и ученики 1-4 классов). Также ограничения касаются спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.

Фото: УНИАН

Запорожье

С 5 апреля власти Запорожья также вводят ряд карантинных ограничений. В частности, запретят:

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заведениям питания (помимо служб доставки) работать с понедельника по пятницу с 20:00 до 6:00, а также в выходные и праздничные дни;

проведение массовых мероприятий (кроме спортивных мероприятий, но без зрителей);

работу кинотеатров и других учреждений культуры;

деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;

деятельность спортивных залов и фитнес-центров;

деятельность рынков и магазинов, кроме продовольственных.

Винницкая область

Здесь новые ограничения будут действовать с 3 по 12 апреля. По всей области запретят массовые мероприятия, работу кинотеатров, учреждений культуры, оздоровительных центров для детей. Также это касается:

деятельности культовых сооружений и помещений, обустроенных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения;

проведения религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими;

посещения учреждений образования учащихся 1-11 классов, кроме соискателей учреждений дошкольного и специального образования.

Николаев

В Николаеве ограничения действуют с 24 марта. Власти приняли решение закрыть кинотеатры, театры, музеи, концертные залы и торговые центры.

Работать смогут только продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, а также точки продажи бытовой химии и средств гигиены.

1 апреля мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что из-за ухудшения эпидситуации власти вводят дополнительные ограничения.

с 3 апреля транспорт будет работать с 6:30 по 09:00 часов и с 16:30 по 19:00;

проезд в транспорте возможен только по спецпропускам. К тому же, пассажирам нужно будет имен и документы, которые идентифицируют личность;

школы переведут на дистанционное обучение;

детсады будут работать, но принимать будут только детей работающих родителей.

Киев

Киев вводит более строгие карантинные ограничения с 5 по 16 апреля. В этот период будут действовать такие правила:

с понедельника столица закрывает все школы и детские сады;

весь общественный транспорт – и наземный, и метро будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры;

руководители же учреждений и предприятий должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска;

общепит сможет работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта;

продуктовые ярмарки прекращают работу с 1 апреля.

"Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противо-эпидемических правил учреждениями, учреждениями и гражданами...Надеюсь, это поможет нам сбить волну стремительного распространения вируса. И не допустить трагических последствий", – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В Киевской области с 5 апреля также будут действовать дополнительные ограничения. Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение отдельным территориям области в зависимости от эпидемического состояния:

рекомендовать в зависимости от эпидемического состояния на отдельных территориях решениями местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;

позволить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00 и с 16:00 до 20:00;

осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50 процентов от предусмотренного технической характеристикой транспортного средства количества;

проинформировать жителей Киевщины об изменениях в графиках перевозок;

рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 людей пожилого возраста.

Днепр

С 25 марта городские власти ужесточили ограничения на фоне роста смертности от коронавируса. Они продлятся до 13 апреля.

В этот период будет действовать такие правила:

льготные перевозки пассажиров разрешены в период с 10:00 до 15:00. При этом в часы "пик" увеличат количество пассажирского транспорта;

разрешен прием посетителей только в заведениях торговли, общепитах и бытового обслуживания;

запрещено проведение спортивных матчей со зрителями;

с 29 марта перевести на дистанционное обучение учеников 5-11 классов, младшие классы будут учить в школах;

заполненность кинотеатров не должна превышать 50%;

деятельность спортзалов возможна только при нахождении в помещении не более 1 посетителя на 20 кв.м.

Источник: Reuters/VALENTYN OGIRENKO

Прикарпатье

В Ивано-Франковской области уже действует жесткий карантин. Воспользоваться общественным транспортом можно только при наличии пропуска, а заведения общественного питания работают только навынос.

Кроме того, из-за сложной эпидситуации возле ряда населенных пунктов установили 16 карантинных блокпостов. На них работают полицейские, медики и нацгвардейцы.

Одесса

С сегодняшнего дня в регионе начали действовать ограничения красной зоны. Городской транспорт будет работать, однако число пассажиров не должно превышать количество мест для сидения.

По запретом: непродовольственные рынки и магазины, образовательный процесс (с 5 по 11 классы), работа торговых центров, спортзалов, кафе, развлекательных заведений, заведений культуры, проведение массовых мероприятий.

Закарпатская область

Власти решили продлить запрет на регулярные перевозки общественным транспортом в регионе. Ограничение будет действовать до 31 марта.

Исключением останутся:

транзитные перевозки;

перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, не более 5-ти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;

перевозки служебным/арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за 2 дня органы Нацполиции;

перевозка пассажиров автотранспортом международного сообщения при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.

Чернигов

С 29 марта регион попадает в красную карантинную зону. С этого времени запрещен прием посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и так далее. Также обязательный масочный режим на улице и в общественных местах.

При этом местным властям разрешили самостоятельно вводить ограничения на работу общественного транспорта.

Как сообщалось ранее, большинство украинцев поддерживают введение жесткого карантина, если коронавирус будет и дальше распространяться по стране.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал условие для введения локдауна по всей стране.