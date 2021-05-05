В Украине еще три области вышли из красной зоны карантина

Регионы Украины продолжают выходить из жестких ограничений. Где еще улучшилась ситуация с коронавирусом

С завтрашнего дня Хмельницкая, Черниговская и Харьковская области выходят из красной зоны и там будут ослаблены карантинные ограничения. Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Реклама

На сегодняшнем внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято такое решение:

с 6 мая Хмельницкая и Харьковская области из красной зоны переходят сразу в желтую;

из красной зоны переходят сразу в желтую; Черниговская область попадает в оранжевую зону.

Как мы уже писали, Черкасская область может стать "красной", поскольку там превышен показатель заболеваемости, а последние два дня – и уровень госпитализации. Напомним, с 1 мая ряд областей перешли из красной зоны карантина в желтую. Журналисты "Сегодня" рассказывают, в каких регионах отменили ограничения и что там разрешено.

Тем временем президент Владимир Зеленский поручил вакцинировать большинство украинцев до Дня Независимости.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине