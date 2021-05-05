Українська
$ 27,73
33,51
  1. Последние новости Украины

В Украине еще три области вышли из красной зоны карантина

5 мая, 15:36

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Регионы Украины продолжают выходить из жестких ограничений. Где еще улучшилась ситуация с коронавирусом

С завтрашнего дня Хмельницкая, Черниговская и Харьковская области выходят из красной зоны и там будут ослаблены карантинные ограничения. Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Реклама

На сегодняшнем внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято такое решение:

  • с 6 мая Хмельницкая и Харьковская области из красной зоны переходят сразу в желтую;
  • Черниговская область попадает в оранжевую зону.

Как мы уже писали, Черкасская область может стать "красной", поскольку там превышен показатель заболеваемости, а последние два дня – и уровень госпитализации. Напомним, с 1 мая ряд областей перешли из красной зоны карантина в желтую. Журналисты "Сегодня" рассказывают, в каких регионах отменили ограничения и что там разрешено.

В тренде
Идеально для прогулок: какой будет погода в Украине 5 мая (карта)

Тем временем президент Владимир Зеленский поручил вакцинировать большинство украинцев до Дня Независимости.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украинок задержали за разврат в Турции: горячие кадры (фото, видео)
Украинок задержали за разврат в Турции: горячие кадры (фото, видео)Украина
Катастрофа ближе, чем кажется: в Украине появились
Катастрофа ближе, чем кажется: в Украине появились "климатические беженцы" из-за водыУкраина
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодня
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодняЭкономика
Украина будет одной из самых теплых в Европе: синоптик порадовала прогнозом на среду
Украина будет одной из самых теплых в Европе: синоптик порадовала прогнозом на средуУкраина
Украину окружили циклоны: как в четверг изменится погода
Украину окружили циклоны: как в четверг изменится погодаУкраина
Доллар и евро просели в цене после длинных выходных: официальный курс
Доллар и евро просели в цене после длинных выходных: официальный курсФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять