Украина запускает COVID-паспорта. Какие преимущества даст документ о вакцинации

С 1 июля в Украине внедрят паспорта вакцинации. Фото: коллаж "Сегодня"
С 1 июля власти планируют внедрить в Украине паспорта вакцинации. Журналисты "Сегодня" разобрались, какие преимущества даст документ про подтверждение прививки.
Что такое паспорт вакцинации?
Это своего рода документальное подтверждение вакцинации от коронавируса. Оно будет содержать следующую информацию:
- дата прививки;
- название вакцины;
- результаты ПЦР-тестов;
- наличие или отсутствие антител;
- персональные данные;
- индивидуальный код – по нему пограничник проверит подлинность документа.
Предполагается, что ковидный сертификат будет иметь разные сроки действия. По меньшей мере 72 часа для тех, кто сдал отрицательный ПЦР-тест.
"Будет более долгосрочный для вакцинированных. Предварительно на уровне ЕС рекомендуется 180 дней, а также для тех граждан, которые переболели и выздоровели от ковида также длительные – 180 дней", – рассказывал первый замминистра цифровой трансформации Украины Алексей Вискуб.
Отметим, что накануне Украина и ЕС достигли политической договоренности о взаимном признании "паспортов вакцинации".
Какие привилегии получат владельцы документа?
COVID-сертификаты будут давать украинцам определенные бонусы – возможность путешествовать и работать в других странах.
Также, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство прорабатывает вопрос бонусов внутри страны. Вероятно, документ даст возможность посещать концерты, футбольные матчи, кинотеатры и тому подобное.
"Таким образом, мы будем мотивировать украинцев более сознательно относиться к своему здоровью – не заниматься самолечением, обращаться к врачу при наличии первых симптомов болезни, изолироваться, чтобы не заразить свое окружение, и тестироваться на ковид", – заявлял экс-министр здравоохранения Максим Степанов.
К примеру, COVID-паспорта уже активно используют в Израиле. Такой документ позволяет гражданам ходить в спортзалы, закрытые бассейны, сауны, рестораны и кафе, на стадионы, в театры и кинотеатры, посещать различные массовые мероприятия, выставки, ярмарки в помещении, конференции, бронировать номера в гостиницах.
Также с паспортом можно проходить в культовые места (храмы, мечети, синагоги), закрытые туристические объекты, а также во взрослые учебные заведения.
Ранее мы сообщали, что несмотря на то, что ковидный сертификат в Европе планируют ввести с 15-го июня, в Украине справку для выезда за границу уже можно получить у семейного врача – там указывается название вакцины, доктор, который провел прививки, производитель препарата, все удостоверяется печатью.
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