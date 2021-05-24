Украина запускает COVID-паспорта. Какие преимущества даст документ о вакцинации

COVID-сертификаты будут давать украинцам определенные бонусы – в первую очередь, возможность путешествовать и работать в других странах

С 1 июля в Украине внедрят паспорта вакцинации. Фото: коллаж "Сегодня"

С 1 июля власти планируют внедрить в Украине паспорта вакцинации. Журналисты "Сегодня" разобрались, какие преимущества даст документ про подтверждение прививки.

Что такое паспорт вакцинации?

Это своего рода документальное подтверждение вакцинации от коронавируса. Оно будет содержать следующую информацию:

дата прививки;

название вакцины;

результаты ПЦР-тестов;

наличие или отсутствие антител;

персональные данные;

индивидуальный код – по нему пограничник проверит подлинность документа.

Предполагается, что ковидный сертификат будет иметь разные сроки действия. По меньшей мере 72 часа для тех, кто сдал отрицательный ПЦР-тест.

"Будет более долгосрочный для вакцинированных. Предварительно на уровне ЕС рекомендуется 180 дней, а также для тех граждан, которые переболели и выздоровели от ковида также длительные – 180 дней", – рассказывал первый замминистра цифровой трансформации Украины Алексей Вискуб.

Отметим, что накануне Украина и ЕС достигли политической договоренности о взаимном признании "паспортов вакцинации".

Какие привилегии получат владельцы документа?

COVID-сертификаты будут давать украинцам определенные бонусы – возможность путешествовать и работать в других странах.

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Также, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство прорабатывает вопрос бонусов внутри страны. Вероятно, документ даст возможность посещать концерты, футбольные матчи, кинотеатры и тому подобное.

"Таким образом, мы будем мотивировать украинцев более сознательно относиться к своему здоровью – не заниматься самолечением, обращаться к врачу при наличии первых симптомов болезни, изолироваться, чтобы не заразить свое окружение, и тестироваться на ковид", – заявлял экс-министр здравоохранения Максим Степанов.

К примеру, COVID-паспорта уже активно используют в Израиле. Такой документ позволяет гражданам ходить в спортзалы, закрытые бассейны, сауны, рестораны и кафе, на стадионы, в театры и кинотеатры, посещать различные массовые мероприятия, выставки, ярмарки в помещении, конференции, бронировать номера в гостиницах.

Также с паспортом можно проходить в культовые места (храмы, мечети, синагоги), закрытые туристические объекты, а также во взрослые учебные заведения.

Ранее мы сообщали, что несмотря на то, что ковидный сертификат в Европе планируют ввести с 15-го июня, в Украине справку для выезда за границу уже можно получить у семейного врача – там указывается название вакцины, доктор, который провел прививки, производитель препарата, все удостоверяется печатью.