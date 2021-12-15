Украинцам будет сложнее попасть в Польшу: новые правила въезда в страну

На границе будут проверять наличие только одного документа. / Фото: Коллаж: Сегодня

Польша усилила правила пересечения границы для украинцев. Новые требования относятся даже к вакцинированным гражданам.

Об этом свидетельствуют данные на сайте МИД Украины.

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Новые правила въезда в Польшу

С 15 декабря при пересечении границы все без исключения должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, который сделан не раньше, чем за 24 часа до выезда. Тест должен быть на польском или английском языке. Его можно сделать как в Украине, так и на территории Польши.

При этом принимаются как ПЦР так и антигенные тесты. Если такого теста у вас не будет, вас обязательно отправят на карантин.

Новое правило касается и вакцинированных граждан.

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Кому не необходимо сдавать тест

От обязательств сдавать тест освобождаются:

учащиеся, обучающиеся на территории Республики Польша или в соседней стране и сопровождающие их опекуны;

дети, посещающие детские сады на территории Республики Польша и соседних государств в сопровождении опекунов.

Украинцев будут пускать по сертификату в "Дії" в 80 стран

Вскоре с украинским документом о вакцинации в "Дії" можно будет посетить более 80 стран мира. Украина готовится присоединиться к Глобальной сети COVID-сертификатов.

Участники Глобальной сети будут признавать цифровые документы друг друга и не потребуют дополнительных COVID-документов для пересечения границы. Это значит, что украинцы смогут путешествовать без ПЦР-тестов и самоизоляции в странах прибытия, когда это позволяет эпидемическая ситуация.

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