Украинцы смогут менять место прописки через "Дію": когда услуга станет доступной

Полгода назад услугу запустили в семи городах, теперь она будет доступна по всей Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня
В "Дії" с 1 декабря появится еще одна госуслуга. Теперь сменить место жительства можно будет онлайн.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram.
Подробности
Сначала в "Дії" появится бета-тест услуги. Зарегистрироваться можно на портале "Дія".
"Услугу можно будет получить за 1 рабочий день без посещения 3 учреждений, 30 дней ожидания и бумажек. Полгода назад мы запустили смену места жительства онлайн в 7 городах, а сейчас масштабируем ее почти на всю страну", – уточнил Федоров.
Он добавил, что больше не нужно будет ехать, например, в свой родной город, даже если вы хотите там зарегистрироваться.
Кроме того, мужчинам не придется ходить в военкомат, чтобы сняться или стать на учет.
Отметим, что с мая сменить место прописки через портал "Дія" можно в семи городах Украины: Киев, Харьков, Винница, Луцк, Ровно, Кривой Рог и Мариуполь.
Что еще доступно в "Дії"
В "Дії" появилась еще одна полезная для украинцев услуга – можно ввести здание в эксплуатацию за несколько минут.
"Больше не нужно ходить в ЦНАП или другие органы, чтобы ввести здание в эксплуатацию. Это касается жилых, садовых, дачных домов и приусадебных зданий. Если они были возведены до апреля 2015 года и их площадь не превышает 300 кв. м", – говорится в сообщении.
Для того чтобы получить "строительную амнистию" нужно:
- авторизоваться на diia.gov.ua;
- выбрать раздел "Земля, строительство, недвижимость";
- среди услуг выбрать "Заявление о предоставлении градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка";
- заполнить онлайн форму за несколько кликов.
Ранее мы писали:
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