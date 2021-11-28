Українці зможуть міняти місце прописки через "Дію": коли послуга стане доступною

Півроку тому послугу запустили у семи містах, тепер вона буде доступна по всій Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні
У "Дії" з 1 грудня з'явиться ще одна держпослуга. Тепер змінити місце проживання можна буде онлайн.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram.
Подробиці
Спочатку у "Дії" з'явиться бета-тест послуги. Зареєструватись можна на порталі "Дія".
"Послугу можна буде отримати за 1 робочий день без відвідування 3 установ, 30 днів очікування та папірців. Півроку тому ми запустили зміну місця проживання онлайн у 7 містах, а зараз масштабуємо її майже на всю країну", – уточнив Федоров.
Він додав, що більше не потрібно буде їхати, наприклад, до свого рідного міста, навіть якщо ви хочете там зареєструватися.
Крім того, чоловікам не доведеться ходити у військкомат, щоб знятись або стати на облік.
Зазначимо, що з травня змінити місце прописки через портал "Дія" можна у семи містах України: Київ, Харків, Вінниця, Луцьк, Рівне, Кривий Ріг та Маріуполь.
Що ще доступно у "Дії"
У "Дії" з'явилася ще одна корисна для українців послуга – можна ввести будинок в експлуатацію за кілька хвилин.
"Більше не потрібно ходити до ЦНАПу чи інших органів, щоб ввести будівлю в експлуатацію. Це стосується житлових, садових, дачних будинків та присадибних будівель. Якщо вони були зведені до квітня 2015 року та їх площа не перевищує 300 кв. м", – йдеться у повідомленні.
Для того, щоб отримати "будівельну амністію" потрібно:
- авторизуватися на diia.gov.ua;
- вибрати розділ "Земля, будівництво, нерухомість";
- серед послуг обрати "Заяву про надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки";
- заповнити форму онлайн за кілька кліків.
Раніше ми писали:
- Програма "Дія" постійно оновлюється, і в неї знову внесли зміни. Тепер кожен може отримати сертифікат про одужання, а також згенерувати сертифікат своєї дитини.
- В Україні повністю змінюють процедуру реєстрації місця проживання.