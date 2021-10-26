Украине все ближе к НАТО и первые больные новым вариантом "Дельты" — главные новости за ночь

Украина примет участие в заседании НАТО, а мутировавший штамм "Дельта" уже зафиксировали в нашей стране/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Еще один шаг к НАТО: впервые Украину пригласили на заседание исключительно для членов Альянса

Для Украины постепенно открываются двери различных мероприятий, которые проводит Организация Североатлантического договора (НАТО). Впервые в истории нашей страны мы будем участвовать в заседании комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений, куда допускаются исключительно члены Альянса.

Реклама

Впервые за этим столом будет и представитель Украины / Коллаж "Сегодня"

С 26 октября еще одна область может попасть в красную зону

Черниговскую область 26 октября могут отправить в красную зону карантина. Сейчас область по всем показателям соответствует красной зоне адаптивного карантина.

Решение о введении Черниговской области в красную зону примут на заседании комиссии ТЭБ и ЧС/Коллаж: Сегодня

Реклама

В России грозятся развалить Украину как государство – испугались ракет

В Москве не остались незамеченными высказывания внештатного советника главы Офиса президента Украины, спикера украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича относительно ракет, которые Украина разрабатывает, и направлений, куда они могут быть нацелены. Там считают высказывание Арестовича не более чем пиаром, но тем не менее и свои угрозы в наш адрес продолжают высказывать.

В Украине зафиксировали случаи нового варианта "Дельты"

Новый вариант "Дельты" зафиксировали на территории Украины. Ученые уже завершили исследование мутации коронавируса, который впервые обнаружили в Британии.

Реклама