Україні все ближче до НАТО і перші хворі на новий варіант "Дельти" — головні новини за ніч

Україна візьме участь у засідання НАТО, а мутований штам "Дельта" уже зафіксували в нашій країні/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Ще один крок до НАТО: вперше Україну запросили на засідання виключно для членів Альянсу

Для України поступово відчиняються двері різних заходів, які проводить Організація Північноатлантичного договору (НАТО). Вперше в історії нашої країни ми братимемо участь у засіданні комітету Північноатлантичної ради НАТО з питань озброєнь, куди допускаються виключно члени Альянсу.

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Вперше за цим столом буде і представник України / Колаж "Сьогодні"

З 26 жовтня ще одна область може потрапити до "червоної зони"

Чернігівську область 26 жовтня можуть відправити в "червону зону" карантину. Наразі область за всіма показниками відповідає "червоній зоні" адаптивного карантину.

Рішення про введення Чернігівської області в "червону зону" приймуть на засіданні комісії ТЕБ та НС/Колаж: Сьогодні

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У Росії погрожують розвалити Україну як державу – злякалися ракет

У Москві не залишилися непоміченими висловлювання позаштатного радника глави Офісу президента України, спікера української сторони у Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича щодо ракет, які Україна розробляє, та напрямів, куди вони можуть бути націлені. Там вважають висловлювання Арестовича не більше ніж піаром, проте і свої погрози на нашу адресу продовжують висловлювати.

В Україні зафіксували випадки нового варіанту "Дельти"

Новий варіант "Дельти" зафіксували на території України. Вчені вже завершили дослідження мутації коронавірусу, який уперше виявили у Британії.

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