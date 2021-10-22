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В Украине заработали новые камеры на дорогах: как не поймать штраф

Инна Собора
22 октября, 16:20
Новые камеры для фиксации превышения скорости установили в пяти областях Украины

В Украине заработали 17 новых камер на дорогах. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с сегодняшнего дня заработали новые камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения. Их установили на трассах в трех городах и двух областях.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Украина Алексей Билошицкий в Facebook.

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Где установили новые камеры

Еще 17 комплексов автофиксации нарушений ПДД заработают по адресам:

город Львов

  • ул. Стрыйская, 35 направление направления прибора ул. Ивана Чмолы;
  • ул. Сихивская, 16-А направление направления прибора ул. Зеленая;

город Винница

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  • ул. Келецька, 30 направление направления прибора ул. Пирогова;
  • ул. Киевская, 65 направление направления прибора ул. Сергея Зулинського;
  • ул. Киевская, 126 направление направления прибора ул. Гонты;
  • просп. Юности, 46 направление направления прибора ул. Келецкая;

город Харьков

  • ул. Героев Труда, 2/48 направление направления прибора ул. Колпака;

Донецкая область

  • на 676 км + 102 автодороги Н-08 направление направления с. Кальчиновка;

Харьковская область

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  • на 468 км + 745 автодороги М-03 направление направления г. Полтава;
  • на 517 км + 233 автодороги М-03 направление направления г. Харьков.
  • на 622 км + 984 автодороги М-03 направление направления г. Харьков.
  • на 624 км + 043 автодороги М-03 направление направления г. Славянск;
  • на 15 км + 381 автодороги М-18 направление направления г. Харьков.
  • на 16 км + 622 автодороги М-18 направление направления г. Харьков.
  • на 19 км + 285 автодороги М-18 направление направления г. Харьков.
  • на 19 км + 426 автодороги М-18 направление направления г. Мерефа;
  • на 1 км + 118 автодороги Р-46 направление направления г. Харьков.

Таким образом на дорогах Украины работают 218 комплексов автофиксации.

Как работают камеры

Камеры фиксируют превышение скорости в автоматическом режиме. Если водитель нарушил ПДД, камера снимет это, и водителю поступит штраф.

Если водитель превысил скорость на 20-50 километров, то он должен заплатить штраф в размере 340 гривен. Но штраф будет меньше в половину (170 гривен), если оплатить его в 10-дневный срок с момента фиксации нарушения.

Как можно оплатить штраф за нарушение ПДД

Для этого можно воспользоваться как минимум одним из этих удобных и законных вариантов:

  • перейти по ссылке, содержащейся в QR-коде, размещенном на лицевой стороне постановления, и использовать официальный онлайн-сервис МВД;
  • использовать платежные инструменты в онлайн-сервисе "Электронный кабинет водителя";
  • в приложении "Дия" в разделе "Услуги" / "Штрафы за нарушения ПДД";
  • в мобильном приложении "Штрафы ПДД";
  • воспользоваться чат-ботом в телеграмме "Штрафы ПДД" (там можно еще и пуш-сообщения настроить)
  • внести средства с помощью электронных платежных систем и сервисов, которые функционируют в соответствии с законодательством Украины;
  • оплатить лично в учреждениях банков Украины.

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