В Украине заработали новые камеры на дорогах: как не поймать штраф

В Украине заработали 17 новых камер на дорогах. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине с сегодняшнего дня заработали новые камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения. Их установили на трассах в трех городах и двух областях.
Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Украина Алексей Билошицкий в Facebook.
Где установили новые камеры
Еще 17 комплексов автофиксации нарушений ПДД заработают по адресам:
город Львов
- ул. Стрыйская, 35 направление направления прибора ул. Ивана Чмолы;
- ул. Сихивская, 16-А направление направления прибора ул. Зеленая;
город Винница
- ул. Келецька, 30 направление направления прибора ул. Пирогова;
- ул. Киевская, 65 направление направления прибора ул. Сергея Зулинського;
- ул. Киевская, 126 направление направления прибора ул. Гонты;
- просп. Юности, 46 направление направления прибора ул. Келецкая;
город Харьков
- ул. Героев Труда, 2/48 направление направления прибора ул. Колпака;
Донецкая область
- на 676 км + 102 автодороги Н-08 направление направления с. Кальчиновка;
Харьковская область
- на 468 км + 745 автодороги М-03 направление направления г. Полтава;
- на 517 км + 233 автодороги М-03 направление направления г. Харьков.
- на 622 км + 984 автодороги М-03 направление направления г. Харьков.
- на 624 км + 043 автодороги М-03 направление направления г. Славянск;
- на 15 км + 381 автодороги М-18 направление направления г. Харьков.
- на 16 км + 622 автодороги М-18 направление направления г. Харьков.
- на 19 км + 285 автодороги М-18 направление направления г. Харьков.
- на 19 км + 426 автодороги М-18 направление направления г. Мерефа;
- на 1 км + 118 автодороги Р-46 направление направления г. Харьков.
Таким образом на дорогах Украины работают 218 комплексов автофиксации.
Как работают камеры
Камеры фиксируют превышение скорости в автоматическом режиме. Если водитель нарушил ПДД, камера снимет это, и водителю поступит штраф.
Если водитель превысил скорость на 20-50 километров, то он должен заплатить штраф в размере 340 гривен. Но штраф будет меньше в половину (170 гривен), если оплатить его в 10-дневный срок с момента фиксации нарушения.
Как можно оплатить штраф за нарушение ПДД
Для этого можно воспользоваться как минимум одним из этих удобных и законных вариантов:
- перейти по ссылке, содержащейся в QR-коде, размещенном на лицевой стороне постановления, и использовать официальный онлайн-сервис МВД;
- использовать платежные инструменты в онлайн-сервисе "Электронный кабинет водителя";
- в приложении "Дия" в разделе "Услуги" / "Штрафы за нарушения ПДД";
- в мобильном приложении "Штрафы ПДД";
- воспользоваться чат-ботом в телеграмме "Штрафы ПДД" (там можно еще и пуш-сообщения настроить)
- внести средства с помощью электронных платежных систем и сервисов, которые функционируют в соответствии с законодательством Украины;
- оплатить лично в учреждениях банков Украины.
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