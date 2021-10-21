Украинка за короткий срок решила математическую задачу, над которой безрезультатно работали в течение последних 400 лет

Для решения задачи женщине понадобилось всего два года/Коллаж: Сегодня

36-летняя жительница Киева Марина Вязовская решила математическую задачу, над которой ученые всего мира безрезультатно работали в течение последних 400 лет. Женщине для этого понадобилось всего два года.

Об этом сообщает Освіта.ua.

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О женщине

В школе Марина училась хорошо. Среди всех предметов предпочитала математику. В 1998 году поступила в Киевский естественно-научный лицей №145, который находится рядом с Олимпийским стадионом.

"Потом был Киевский университет имени Тараса Шевченко. Механико-математический факультет — лучшее место для изучения математики. В этом меня убедил мой учитель", — вспоминает Марина.

Любовь к математике

Она хотела учиться именно в Киеве. Кроме математики ее ничего не интересовало. Во время учебы Марина участвовала в олимпиадах по математике в 2002-2005 годах, легко выигрывая высшие награды. В 2005-м получила степень бакалавра математики, после чего продолжила обучение в Германии в Техническом университете Кайзерслаутерна.

Сложный выбор

Ее целью было получение степени магистра.

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"Пришлось выбирать: остаться в Киеве и искать работу или же продолжить учебу за границей. Так и получила степень магистра в немецком городе Кайзерслаутерн. Я считаю, что в Украине, как в школах, так и на начальных курсах в университете преподают лучше, чем в Германии. Но уже на четвертом курсе в Украине большинство студентов начинают устраиваться на работу. В Германии студенты больше времени проводят за учебой, они не ищут работу, отодвигая учебу на второй план", — отметила Марина.

Защита диссертации и открытие

В мае 2010-го защитила кандидатскую диссертацию в Институте математики НАН Украины. А в 2013-м получила степень доктора естественных наук в Боннском университете.

В 2014 году Марина переехала в Берлин, где работала постдокторантом в Берлинской математической школе и Берлинском университете им. Гумбольдта. И, наконец, весной 2016-го она объявила, что совершила математический прорыв, решив давнюю, почему-то к ней не решенную проблему упаковки шаров.

"Мое открытие – это не озарение или случай. Я давно знала о такой задаче. Научная статья, в которой предложен метод оптимизации этой 8-мерной решетки, была написана в 2003 году", — говорит женщина.

По ее словам, она не знала, что это открытие мирового масштаба.

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"Просто хорошая статья получилась, просто интересная задача, над которой я работала, но такого внимания не ожидала. Я же не голливудская звезда, поэтому общение с прессой далось мне тяжело. Хотя объяснять людям, чем и для чего занимаются ученые, считаю частью своей работы", — подчеркнула Марина.

Женщина получила несколько премий

В январе 2018 года Вязовская стала профессором Федеральной политехнической школы Лозанны, а позже, в этом же году, получила премию New Horizons in Mathematics Prize за "замечательное приложение теории модульных форм к проблеме упаковки шаров в специальных измерениях".

Работы Марины Вязовской были охарактеризованы как "просто волшебные", "очень красивые" и"чрезвычайно неожиданные".

Триумф киевлянки продолжался. В 2019 году она получила премию Ферма, а в 2020-м – еще две награды: в сентябре – Национальную премию Лациса (National Latsis prize) от Швейцарского национального научного фонда, а также премию Европейского математического сообщества (EMS-prize) (присуждается раз в четыре года).

Еще о достижениях украинцев

Украинка Оксана Лынив станет музыкальным директором одного из ведущих итальянских театров – Teatro Comunale Bologna. Она будет первой женщиной на такой должности.

Сразу после успешного дебютного концерта Лынив в марте 2021 года в Teatro Comunale Bologna дирижеру предложили контракт.

"Мне выпала честь и ответственность стать первой женщиной в Италии, которую пригласили на должность музыкального директора одного из важных государственных театров", – отметила Лынив.

Лынив станет музыкальным директором с января 2022 года.

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