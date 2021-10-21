Українка за короткий термін розв'язала математичну задачу, над якою безрезультатно працювали протягом останніх 400 років

Для розв'язання задачі жінці знадобилося лише два роки/Колаж: Сьогодні

36-річна мешканка Києва Марина В'язовська розв'язала математичну задачу, над якою науковці всього світу безрезультатно працювали протягом останніх 400 років. Жінці для цього знадобилося лише два роки.

Про це повідомляє Освіта.ua.

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Про жінку

У школі Марина навчалася добре. Серед усіх предметів надавала перевагу математиці. У 1998 році вступила до Київського природничо-наукового ліцею №145, який знаходиться поруч з Олімпійським стадіоном.

"Потім був Київський університет імені Тараса Шевченка. Механіко-математичний факультет — найкраще місце для вивчення математики. У цьому мене переконав мій учитель", — згадує Марина.

Любов до математики

Вона хотіла вчитися саме в Києві. Крім математики її нічого не цікавило. Під час навчання Марина брала участь в олімпіадах з математики у 2002–2005 роках, легко виграючи найвищі нагороди. У 2005-му отримала ступінь бакалавра математики, після чого продовжила навчання у Німеччині в Технічному університеті Кайзерслаутерна.

Складний вибір

Її метою було отримання ступеня магістра.

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"Довелося вибирати: залишитися в Києві та шукати роботу або ж продовжити навчання за кордоном. Так і отримала ступінь магістра в німецькому місті Кайзерслаутерн. Я вважаю, що в Україні, як в школах, так і на початкових курсах в університеті викладають краще, ніж в Німеччині. Але вже на четвертому курсі в Україні більшість студентів починають влаштовуватися на роботу. У Німеччині ж студенти більше часу проводять за навчанням, вони не шукають роботу, відсуваючи навчання на другий план", — зазначила Марина.

Захист дисертації та відкриття

У травні 2010-го захистила кандидатську дисертацію в Інституті математики НАН України. А у 2013-му отримала ступінь доктора природничих наук у Боннському університеті.

У 2014 році Марина переїхала до Берліна, де працювала постдокторантом у Берлінській математичній школі та Берлінському університеті ім. Гумбольдта. І, нарешті, навесні 2016-го вона оголосила, що зробила математичний прорив, розв’язавши давню, чомусь до неї не вирішену проблему упаковки куль.

"Моє відкриття – це не осяяння або випадок. Я давно знала про таку задачу. Наукова стаття, у якій запропонований метод оптимізації цієї 8-мірної решітки, була написана у 2003 році", — каже жінка.

За її словами, вона не знала, що це відкриття світового масштабу.

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"Просто хороша стаття вийшла, просто цікава задача, над якою я працювала, але такої уваги не очікувала. Я ж не голлівудська зірка, тому спілкування з пресою далося мені важко. Хоча пояснювати людям, чим і для чого займаються науковці, вважаю частиною своєї роботи", — підкреслила Марина.

Жінка здобула декілька премій

У січні 2018 року В'язовська стала професором Федеральної політехнічної школи Лозанни, а пізніше, у тому ж році, отримала премію New Horizons in Mathematics Prize за "чудовий додаток теорії модульних форм до проблеми упаковки куль у спеціальних розмірностях".

Роботи Марини В'язовської були охарактеризовані як "просто чарівні", "дуже гарні" і "надзвичайно несподівані".

Тріумф киянки продовжувався. У 2019 році вона отримала премію Ферма, а у 2020-му – ще дві нагороди: у вересні – Національну премію Лациса (National Latsis prize) від Швейцарського національного наукового фонду, а також премію Європейського математичного співтовариства (EMS-prize) (присуджується раз на чотири роки).

Ще про здобутки українців

Українка Оксана Линів стане музичною директоркою одного з провідних італійських театрів – Teatro Comunale Bologna. Вона буде першою жінкою на такій посаді.

Відразу після успішного дебютного концерту Линів у березні 2021 року в Teatro Comunale Bologna диригенту запропонували контракт.

"Мені випала честь і відповідальність стати першою жінкою в Італії, яку запросили на посаду музичного директора одного з важливих державних театрів", – зазначила Линів.

Линів стане музичною директоркою з січня 2022 року.

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