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Українка стала першою жінкою-директором престижного театру Італії

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
12 жовтня, 12:52
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Відразу після успішного дебютного концерту Линів у березні 2021 року диригенту запропонували контракт
Оксана Линів. Фото: колаж "Сьогодні"
Оксана Линів. Фото: колаж "Сьогодні"

Українка Оксана Линів стане музичною директоркою одного з провідних італійських театрів – Teatro Comunale Bologna. Вона є першою жінкою на такій посаді.

Про це Линів повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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Керівника шукали три роки

Відразу після успішного дебютного концерту Линів у березні 2021 року в Teatro Comunale Bologna диригенту запропонували контракт.

"Мені випала честь і відповідальність стати першою жінкою в Італії, яку запросили на посаду музичного директора одного з важливих державних театрів", – написала Линів.

Варто зазначити, що Линів стане музичною директоркою з січня 2022 року.

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Українка Оксана Линів. Фото: Facebook/Оксана Линів
Українка Оксана Линів. Фото: Facebook/Оксана Линів

Чим відомий Teatro Comunale Bologna?

цьому театрі відбулись перші в Італії постановки опер Ріхарда Вагнера, зокрема "Летючий Голландець", "Тангойзер", "Трістан та Ізольда". Це закріпило за Болоньєю статус "вагнерівського" міста.

У Болоньї вчилися українські композитори Максим Березовський та Дмитро Бортнянський. Очолювали Teatro Comunale Bologna такі провідні метри як Серджіо Чібілідаке, Рікардо Шаї, Даніеле Гатті.

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Що відомо про Оксану Линів?

Оксана Линів народилася в Бродах Львівської області. Вона була стипендіаткою кількох престижних європейських фондів.

На сьогоднішній день жінка працює диригенткою з відомими оперними театрами Австрії, Німеччини, Чехії, Франції, Швейцарії, Іспанії, Швеції, Естонії, Угорщини, Румунії та Японії.

Оксана Линів
Оксана Линів / Фото: facebook.com/oksana.lyniv

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