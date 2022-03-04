Украинские беженцы в Европе: Чехия объявила чрезвычайное положение

Власть Чехии приняла срочные меры / Фото: Коллаж: Сегодня

В Чехии с 4 марта будет объявлено чрезвычайное положение на 30 дней в связи с миграционным кризисом, вызванным российским вторжением в Украину.

Об этом говорится в заявлении на сайте чешского правительства.

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Объявление ЧП необходимо, чтобы помочь правительству, регионам, муниципалитетам и другим службам более гибко и оперативно координировать помощь беженцам, спасающимся от российской агрессии в Украине, и обеспечить достойные условия жизни, в том числе возможность участвовать в полноценной жизни в Чехии.

"Хочу подчеркнуть, что мы объявляем чрезвычайное положение, чтобы иметь возможность справиться с беженцами, прибывающими из раздираемой войной Украины, и его объявление никак не повлияет на граждан Чехии. Чтобы упростить и объяснить: мы объявляем чрезвычайное положение для украинских военных беженцев и тех, кто непосредственно о них заботится, а не чрезвычайное положение для граждан Чехии", — пояснил премьер-министр Петр Фиала.

В то же время в рамках объявленного чрезвычайного положения правительство приняло первую кризисную меру, которая позволит сотрудникам полиции Чехии оказывать помощь в обработке заявлений на получение специальных виз на жительство для украинских беженцев.

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Ситуация в Украине 3 марта

Украина уже более недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы. Тем временем Гаагский трибунал уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасающих действиях оккупантов в Международный уголовный суд передали почти 40 стран.

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