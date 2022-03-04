Українські біженці в Європі: Чехія оголосила надзвичайний стан

Влада Чехії вжила термінових заходів / Фото: Колаж: Сьогодні
У Чехії з 4 березня буде оголошено надзвичайний стан на 30 днів у зв'язку з міграційною кризою, спричиненою російським вторгненням в Україну.
Про це йдеться у заяві на сайті чеського уряду.
Оголошення НП необхідно, щоб допомогти уряду, регіонам, муніципалітетам та іншим службам більш гнучко та оперативно координувати допомогу біженцям, які рятуються від російської агресії в Україні, та забезпечити гідні умови життя, зокрема можливість брати участь у повноцінному житті в Чехії.
"Хочу підкреслити, що ми оголошуємо надзвичайний стан, щоб мати можливість впоратися з біженцями, які прибувають з війною, яка роздирає Україну, і його оголошення ніяк не вплине на громадян Чехії. Щоб спростити і пояснити: ми оголошуємо надзвичайний стан для українських військових біженців і тих, хто безпосередньо про них дбає, а не надзвичайний стан для громадян Чехії", – пояснив прем'єр-міністр Петро Фіала.
Водночас у рамках оголошеного надзвичайного стану уряд вжив першого кризового заходу, який дозволить співробітникам поліції Чехії надавати допомогу в опрацюванні заяв на отримання спеціальних віз на проживання для українських біженців.
Ситуація в Україні 3 березня
- Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні були чутні вибухи. Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування військових злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.
- В Харкові від обстрілу російських загарбників постраждав собор, який вистояв під час Другої світової війни
- Окупанти безсилі проти життя та України. Під Одесою у бомбосховищі пара зіграла весілля, незважаючи на обстріл російських нацистів.
- Митрополит Сімферопольський та Кримський Климент звернувся до матерів Росії. Він засудив війну, започатковану Російською Федерацією проти України.
- Російські окупанти завдали удару Ізюму (Харківська область). Внаслідок ворожого обстрілу загинули 8 людей. Про це повідомляє політик Олексій Гончаренко.
- Президент України Володимир Зеленський привласнив звання Героя України ще 15 військовим. Деяким із них – посмертно.