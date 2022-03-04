Українські біженці в Європі: Чехія оголосила надзвичайний стан

Влада Чехії вжила термінових заходів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чехії з 4 березня буде оголошено надзвичайний стан на 30 днів у зв'язку з міграційною кризою, спричиненою російським вторгненням в Україну.

Про це йдеться у заяві на сайті чеського уряду.

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Оголошення НП необхідно, щоб допомогти уряду, регіонам, муніципалітетам та іншим службам більш гнучко та оперативно координувати допомогу біженцям, які рятуються від російської агресії в Україні, та забезпечити гідні умови життя, зокрема можливість брати участь у повноцінному житті в Чехії.

"Хочу підкреслити, що ми оголошуємо надзвичайний стан, щоб мати можливість впоратися з біженцями, які прибувають з війною, яка роздирає Україну, і його оголошення ніяк не вплине на громадян Чехії. Щоб спростити і пояснити: ми оголошуємо надзвичайний стан для українських військових біженців і тих, хто безпосередньо про них дбає, а не надзвичайний стан для громадян Чехії", – пояснив прем'єр-міністр Петро Фіала.

Водночас у рамках оголошеного надзвичайного стану уряд вжив першого кризового заходу, який дозволить співробітникам поліції Чехії надавати допомогу в опрацюванні заяв на отримання спеціальних віз на проживання для українських біженців.

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Ситуація в Україні 3 березня

Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні були чутні вибухи. Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування військових злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.

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