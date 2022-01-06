Украинцы могут без проблем пересекать границу и посещать общественные места в других странах с нашим сертификатом/Коллаж: "Сегодня"

Украинские COVID-сертификаты признали еще шесть стран мира. Теперь наши граждане могут на официальном уровне предъявлять их за рубежом.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

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Какие страны признали украинские сертификаты?

Так, украинские COVID-документы признали следующие страны:

Ливан;

Черногория;

Тайвань;

Уругвай;

Тунис;

Таиланд.

Действителен ли сертификат из Дії?

Во время пересечения границы вышеупомянутых стран, украинские граждане могут использовать цифровой COVID-сертификат, полученный в Дії. Это будет касаться тех, кто вакцинировался от коронавирусной болезни или недавно выздоровел.

Сколько стран признают украинские COVID-сертификаты?

Украинские COVID-документы сейчас признают в 60 странах мира. Как отмечают в Минздраве, в 2022 году количество государств, которые будут признавать наши сертификаты, может вырасти до 80.

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Бустерная вакцинация

В Украине началась вакцинация людей от COVID-19 бустерной дозой. Ее вводят через полгода после второй прививки. Пока что она разрешена для украинцев в возрасте после 60 лет, а также для медицинских работников и сотрудников учреждений интернатного типа.

Предпочтение будут отдавать мРНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer – по следующим схемам:

первые две дозы Moderna или Pfizer+бустер Moderna или Pfizer;

первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer;

первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer;

первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer.

В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

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