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Украинские дороги превратятся в катки: где будет опасно (карта)

Инна Собора
12 января, 09:06
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах

Непогода накроет все области кроме южных. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине сегодня прогнозируют осложнения на дорогах. В большинстве областей ожидается гололедица на дорогах, что может привести к сбою в работе автомобильного движения.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

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Где ухудшится погода

Гололедицу следует ожидать во всех регионах, кроме южной части страны. А именно в таких областях:

  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Луганская,
  • Полтавская,
  • Кировоградская,
  • Черкасская,
  • Киевская,
  • Житомирская,
  • Винницкая,
  • Ровенская,
  • Хмельницкая,
  • Волынская,
  • Тернопольская,
  • Ивано-Франковская,
  • Черновицкая,
  • Львовская,
  • Закарпатская.

Карта: Укргидрометцентр

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Объявлен желтый уровень опасности

В Укргидрометцентре предупредили о I уровне опасности, желтом. Это означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем усложнении погодных условий.

Такие погоде условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Рекомендации водителям во время гололеда

  • Водители должны быть внимательны за рулем, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила дорожного движения.
  • Водители не должны парковаться на обочинах дорог и в запрещенных местах. подобный образом, автомобили могут мешать уборке снега.
  • Водителям также рекомендуют не менять полосы движения без необходимости, если дороги покрыты снегом.
  • Важно отметить: если вы потеряли контроль над машиной во время снегопада, то не следует прекращать попытку избежать заноса.
  • Кроме того, во время минусовой температуры и снегопада лучше не пользоваться ручными тормозами. Это связано с тем, что из-за особенностей конструкции механизма в нем конденсируется влага. Так, колодки примерзают, и машина не снимается с ручного тормоза.

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