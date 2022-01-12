Украинские дороги превратятся в катки: где будет опасно (карта)

Непогода накроет все области кроме южных. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине сегодня прогнозируют осложнения на дорогах. В большинстве областей ожидается гололедица на дорогах, что может привести к сбою в работе автомобильного движения.
Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
Где ухудшится погода
Гололедицу следует ожидать во всех регионах, кроме южной части страны. А именно в таких областях:
- Черниговская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Луганская,
- Полтавская,
- Кировоградская,
- Черкасская,
- Киевская,
- Житомирская,
- Винницкая,
- Ровенская,
- Хмельницкая,
- Волынская,
- Тернопольская,
- Ивано-Франковская,
- Черновицкая,
- Львовская,
- Закарпатская.
Карта: Укргидрометцентр
Объявлен желтый уровень опасности
В Укргидрометцентре предупредили о I уровне опасности, желтом. Это означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем усложнении погодных условий.
Такие погоде условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.
Рекомендации водителям во время гололеда
- Водители должны быть внимательны за рулем, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила дорожного движения.
- Водители не должны парковаться на обочинах дорог и в запрещенных местах. подобный образом, автомобили могут мешать уборке снега.
- Водителям также рекомендуют не менять полосы движения без необходимости, если дороги покрыты снегом.
- Важно отметить: если вы потеряли контроль над машиной во время снегопада, то не следует прекращать попытку избежать заноса.
- Кроме того, во время минусовой температуры и снегопада лучше не пользоваться ручными тормозами. Это связано с тем, что из-за особенностей конструкции механизма в нем конденсируется влага. Так, колодки примерзают, и машина не снимается с ручного тормоза.
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