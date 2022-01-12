Українські дороги перетворяться на ковзанки: де буде небезпечно (карта)

Негода накриє всі області, крім південних. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні сьогодні прогнозують ускладнення на дорогах. В більшості областей очікується ожеледиця.

Про це повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру.

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Де погіршиться погода

Ожеледицю слід чекати в усіх регіонах, крім південної частини країни. А саме в таких областях:

Чернігівська,

Сумська,

Харківська,

Луганська,

Полтавська,

Кіровоградська,

Черкаська,

Київська,

Житомирська,

Вінницька,

Рівненська,

Хмельницька,

Волинська,

Тернопільська,

Івано-Франківська,

Чернівецька,

Львівська,

Закарпатська.

Карта: Укргідрометцентр

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Оголошений жовтий рівень небезпечності

В Укргідрометцентрі попередили про І рівень небезпечності, жовтий. Це означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Такі погоді умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Рекомендації водіям під час ожеледиці:

Водії повинні бути уважними за кермом, стежити за дорожньою обстановкою та дотримуватися правил дорожнього руху.

Також водії не повинні паркуватися на узбіччях доріг та у заборонених місцях. У такий спосіб автомобілі можуть заважати прибиранню снігу.

Водіям також рекомендують не змінювати смуги руху без потреби, якщо дороги вкриті снігом.

Важливо зазначити: якщо ви втратили контроль над машиною під час снігопаду, то не потрібно припиняти спробу уникнути занесення.

Крім того, під час мінусової температури та снігопаду краще не користуватися ручними гальмами. Це пов'язано з тим, що через особливості конструкції механізму у ньому конденсується волога. Так, колодки примерзають, і машина не знімається з ручного гальма.

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