Украинские мобильные операторы заблокировали доступ к своим сетям для абонентов РФ и Беларуси

Больше никаких звонков в Россию и Беларусь/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские мобильные операторы Vodafone, lifecell и "Киевстар" заблокировали доступ к своим сетям для абонентов Российской Федерации и Республики Беларусь.

Об этом сообщили в Telegram-канале Верховной Рады.

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"Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали доступ к своим сетям для абонентов РФ и РБ", – говорится в сообщении.

Также эту информацию подтвердила пресс-секретарь Vodafone Украина Виктория Павловская на своей странице в соцсети Facebook.

"И да. Возможность регистрации абонентов России и Беларуси в сети Vodafone Украина заблокирована. Вдруг вы не знали", – написала она.

Кроме того, решение подтвердили и в "Киевстаре".

"Также нам поступают вопросы от абонентов, предоставляем ли мы услуги внутреннего роуминга для мобильных операторов России и Беларуси на территории Украины? Информируем, что в ночь с 24 на 25 февраля "Киевстар" вместе с другими украинскими операторами прекратил предоставлять услуги в своей сети для абонентов всех мобильных провайдеров России и Беларуси. Они больше не могут получать и совершать звонки, пользоваться интернетом, отправлять SMS", — говорится в сообщении.

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