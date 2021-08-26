Украинские школьники могут снова уйти на удаленку – Ляшко

Ляшко: Школьники могут уйти на удаленку. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинские школьники могут снова уйти на удаленное обучение. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии телеканалу "Украина 24".
"С первого сентября мы начинаем обычный учебный год, когда дети пойдут в школы. Далее мы говорим, что если будут осложнения эпидситуации, если будет увеличение количества случаев, и по адаптивному карантину страна перейдет в оранжевый или красный уровень эпидемиологической опасности, будут работать только те школы, в которых более 80% учителей вакцинированы против COVID-19", – сказал Ляшко.
Министр привел в пример город Житомир, в котором вакцинированы боле 80% педагогов.
"Но, к сожалению, такая ситуация не по всей стране", – резюмировал Ляшко.
- Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.
- Кроме того, ВОЗ призвала пока не вакцинироваться третьей дозой от COVID-19. Вакцины от коронавируса не хватает развивающимся странам, которым досталось всего 20% доз.