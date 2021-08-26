Українські школярі можуть знову піти на удаленку – Ляшко

Ляшко: школьники можуть піти на віддаленку. Фото: колаж "Сьогодні"
Українські школярі можуть знову піти на віддалене навчання. Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в коментарі телеканалу "Україна 24".
"З першого вересня ми починаємо звичайний навчальний рік, коли діти підуть в школи. Далі ми говоримо, що якщо будуть ускладнення епідситуації, якщо буде збільшення кількості випадків, і по адаптивному карантину країна перейде в помаранчевий або червоний рівень епідеміологічної небезпеки, будуть працювати лише ті школи, в яких більше 80% вчителів вакциновані проти COVID-19", – сказав Ляшко.
Міністр навів як приклад місто Житомир, в якому вакциновані більш 80% педагогів.
"Але, на жаль, така ситуація не по всій країні", – резюмував Ляшко.
- Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.
- Крім того, ВООЗ закликала поки не вакцинуватися третьої дозою від COVID-19. Вакцини від коронавируса не вистачає країнам, що розвиваються, яким дісталося всього 20% доз.