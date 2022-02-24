Украинские военные отбили город Счастье в Луганской области

Украина отбила город Счастья. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области украинские военные отбили город Счастье. В результате боевых действий противник понес потери.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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"Г. Счастье (Луганская обл.), который был атакован российским агрессором, отвоеван. При попытке нападения (противника) уничтожена техника и убито около 50 врагов", – говорится в сообщении.

Потери от наступления России

По состоянию на 9 утра опубликованы официальные данные о таких потерях:

В 08:36 в Одесской области в городе Подольск, ВЧ 0173, бомбардировки, 6 погибших, 7 раненых, 19 без вести пропавших.

В 08:38 в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.

В Конотопском районе (Сумская область) под обстрел попал автомобиль, пострадала женщина с ребенком.

В городе Кривой Рог Днепропетровской области — три удара по складам 17-й танковой бригады.

Позиция боевого дежурства 4608 Краснополье — удар с БПЛА.

Боевики разбомбили мост через реку Ингулец.

Кроме того, есть погибший и пострадавшие от обстрела Броваров.