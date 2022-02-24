Есть погибшие и раненые. Мэр Броваров рассказал, что происходит после обстрела города

В больницах остаются шесть раненых, медики работают в усиленном режиме

Снаряды попали в воинскую часть / Фото: Коллаж: Сегодня

В Броварах вблизи Киева в результате обстрела погиб человек. Еще шесть человек получили ранения и находятся в больницах.

Об этом заявил городской голова Броваров Игорь Сапожко в эфире Украина 24.

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"Медики работают в усиленном режиме. Сейчас в больницах шесть раненых. Инфраструктура вся работает. Подвалы все открыты. Часть людей, занимающаяся обеспечением города, все на работе", – сообщил мэр Броваров.

По его словам, информации о погибшем пока нет. То есть неизвестно, был ли это военный или гражданский. Там работают ГСЧС.

"Больницы работают в усиленном режиме. Врачей хватает, все на работе", – добавил Сапожко.

Военное положение в Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будет жить столица в условиях военного положения:

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Больницы, поликлиники, вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.

Метро работает в штатном режиме. Проезд бесплатный.

Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.

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