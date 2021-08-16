Украинский самолет с эвакуированными не может вылететь из Афганистана

В аэропорту Кабула сейчас находится еще один украинский самолет, который должен эвакуировать из страны, захваченной талибами, наших граждан, но пока он не может вылететь. Также неизвестно, когда в ближайшее время сможет прибыть в Афганистан новый эвакуационный самолет за украинцами.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "Европейская правда".

"Сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там находится, но он не может вылететь. Он теоретически в какой-то момент сможет улететь, но сможет ли туда прибыть новый украинский самолет – это пока вопрос без ответа, и ответ на этот вопрос будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане", – заявил министр.

Он добавил, что одна из проблем вылета из аэропорта Кабула – то, что он заполнен людьми, готовых штурмовать самолеты в попытке покинуть страну.

По словам Кулебы, на данный момент хотят эвакуироваться из Афганистана около 50 украинцев. Однако позже в МИД заявили, что в эвакуации нуждаются 90 человек.

Министр добавил, что украинский самолет готов взять на свободные места граждан других государств, в том числе Афганистана.

Отметим, накануне на украинском самолете из Кабула (Афганистан) специальным рейсом вылетело около 80 человек, из которых только 8 украинцев, а остальные – граждане других государств.

Напомним, движение "Талибан" уже захватило Кабул и столицы почти 20 провинций страны: Файзабад, Газни, Фарах, Кандагар, Герат, Пули-Хумри, Кундуз и другие.

Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать своих граждан из Кабула.