Український літак з евакуйованими не може вилетіти з Афганістану

В аеропорту Кабула нині перебуває ще один український літак, який має евакуювати з країни, захопленої талібами, наших громадян, але поки він не може вилетіти. Також невідомо, коли найближчим часом зможе прибути до Афганістану новий евакуаційний літак по українців.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає "Європейська правда".

"Зараз найбільша проблема в тому, що у нас є борт, який там знаходиться, але він не може вилетіти. Він теоретично в якийсь момент зможе відлетіти, але чи зможе туди прибути новий український літак – це поки питання без відповіді, і відповідь на це запитання залежатиме від стабілізації ситуації в Афганістані", – заявив міністр.

Він додав, що одна з проблем вильоту з аеропорту Кабула – те, що він заповнений людьми, готовими штурмувати літаки в спробі покинути країну.

За словами Кулеби, на цей момент хочуть евакуюватися з Афганістану близько 50 українців. Пізніше в МЗС заявили, що евакуації потребують 90 людей.

Міністр додав, що український літак готовий взяти на вільні місця громадян інших держав, зокрема й Афганістану.

Зазначимо, напередодні на українському літаку з Кабула (Афганістан) спеціальним рейсом вилетіло близько 80 людей, з яких тільки 8 українців, а решта – громадяни інших держав.

Нагадаємо, рух "Талібан" вже захопив Кабул і столиці майже 20 провінцій країни: Файзабад, Газні, Фарах, Кандагар, Герат, Пулі-Хумрі, Кундуз та інші.

Десятки тисяч афганців покинули свої оселі. Сполучені Штати та інші країни терміново почали евакуювати своїх громадян з Кабула.