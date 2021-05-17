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Украину будет "терзать" новый циклон: синоптик уточнила прогноз на вторник

17 мая, 12:47

Сергей Мартынец

Температура воздуха тоже будет отличаться – где-то будут прохладные +16, а кому-то повезет с летним теплом

/ Фото: Pixabay

В Украине началась неделя дождей. Завтра, 18 мая, во всех областях будет мокрая погода, местами с грозами. Даже немного снизится температура воздуха.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"Завтра в Украине – снова циклон", – написала она.

18 мая ожидаются кратковременные дожди с грозами, а при грозах может быть сильный ветер. Капать будет во всех областях.

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Температура воздуха в течение дня будет немного различаться:

В Киеве вторник будет дождливым и грозовым. Температура воздуха будет колебаться днем в районе 18-19 градусов.

Напомним, ранее известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказывал в комментарии сайту "Сегодня", какой будет погода в Украине летом.

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Источник: Сегодня

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